Учёные нашли продукт, повышающий риск развития камней в почках

Потребление большого количества добавленных сахаров может повыcить риск развития камней в почках, согласно новому исследованию. Учёные пришли к такому выводу после анализа данных о 28 тыс. человек.
Участники с более высоким потреблением сладкого имели повышенный риск (39%) возникновения камней в почках и низкие баллы индекса здорового питания. В среднем за день их рацион составлял 272,1 калории добавленных сахаров, что эквивалентно 13,2% от общего суточного потребления энергии.
Вероятность развития камней в почках различается у разных групп населения. Например, у коренных американцев и азиатов она выше, чем у мексиканских американцев, латиноамериканцев.
Ведущий автор Шан Инь отметил:
Мы не выяснили точных механизмов, которые связывают повышенное потребление сахара с образованием камней, и предполагаем, что здесь важное место занимает ряд сопутствующих факторов.
Добавленные сахара обычно содержатся в сладких напитках, десертах и других продуктах.
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