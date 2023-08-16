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Жёсткий, но эффективный способ достижения целей от Арнольда Шварценеггера

Жёсткий, но эффективный способ достижения целей от Арнольда Шварценеггера
Советы для мотивации от Шварценеггера
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Любое достижение – это сложный и долгий путь. Одну из ключевых ролей в этом играет сохранение мотивации. Известный культурист и актёр Арнольд Шварценеггер поделился секретом, позволяющим ему добиваться намеченных целей.

Амбиции стать чемпионом в различных номинациях не давали достаточного стремления, признаётся легендарный культурист. Проблема в том, что они были ориентированы лишь на конкурсы и не пересекались с повседневной жизнью.

Я хотел выйти на берег озера Тал и услышать девушек, восхищённо говорящих о моих мышцах. Я хотел доказать своему учителю, который считал меня неудачником, что он ошибся. Каждый раз, когда я садился в трамвай, направляясь на стадион, слышал его слова, мотивируя себя доказать обратное.

Такой подход подходит не всем, но использование негативных комментариев в качестве мотивационного топлива – распространённая практика. Кинозвезда советует превратить негатив в источник силы и не замыкаться внутри себя.

То, что кажется незначительным, на самом деле становится мощным стимулом. Мы не разжигаем огонь сразу с большого бревна, а начинаем с маленьких искр.
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