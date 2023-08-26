Трезвый отпуск: турецкие отели откажутся от алкоголя в all-inclusive

Популярные курорты пытаются сохранить конкурентоспособность в связи с нестабильностью рубля. Россияне — большая часть туристов в Турции. Власти не хотели бы сокращения потока отдыхающих. В связи с этим рассматривается предложение убрать алкоголь из отелей типа all-inclusive. Дело в том, что в Турции высокий налог на горячительные напитки, поэтому неограниченный доступ к спиртному сильно повышает стоимость путёвки.

Цены на отдых в Турции заметно выросли в 2023 году. Учитывая, что средиземноморские курорты часто рассматриваются как место для отдыха с детьми, власти заметили отток постояльцев из местных гостиниц. Для изменения тенденции представители туристического бизнеса Турции предлагают либо ограничить количество алкоголя на человека, либо совсем убрать его из предложений all-inclusive.

Отсутствие у владельцев отелей трат на непомерные акцизные сборы заметно сократят стоимость путёвок. Кроме того, такая политика больше соответствует модели семейного отдыха, когда родители могут провести время с детьми. В результате это сделает отдых и дешевле, и безопаснее. Число выпивших гостей однозначно сократится.