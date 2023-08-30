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Турецкая авиакомпания запустит рейсы с местами только для взрослых

«Зона без детей»: турецкая авиакомпания запустит рейсы с местами только для взрослых
Авиакомпания запустит рейсы с местами без детей
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Авиакомпания Corendon Airlines впервые предоставит пассажирам возможность гарантировано избежать встречи с плачущим младенцем в самолёте. Пока зона «только для взрослых» будет действует только на рейсе между Амстердамом и карибским островом, Кюрасао.

География полётов с такой услугой будет расширена. По словам представителей компании, это даст возможность спокойно отдохнуть или поработать взрослым пассажирам и избавит родителей беспокойных малышей от переживаний.

Пока новая услуга будет предоставлена только в самолётах Airbus A350-900. Первые 93 места можно будет купить только по достижению 16-летнего возраста. За подобное отдельное размещение пассажирам придётся доплатить 45 евро (примерно 4 645,95 рублей).

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Зато у тех, кто купит такой билет однозначно будет возможность почитать, поработать или поспать. Никакой детский плач или капризы не помешают планам. Тем более это позволит родителям маленьких путешественников наконец-то перестать волноваться о том, мешает их ребёнок кому-то или нет.

Подобная идея звучит закономерно. Осталось только выяснить, готовы ли туристы доплачивать за подобную услугу. Рейсы с местами только для взрослых стартуют 4 ноября.

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