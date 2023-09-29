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Специалист объяснил, почему нельзя игнорировать сухость глаз

Специалист объяснил, почему нельзя игнорировать сухость глаз
Как избавиться от синдрома сухого глаза
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Усталость, зуд и боль могут быть признаками синдрома сухого глаза. Он возникает, когда слёзы не вырабатываются в достаточном количестве.

Сухость и усталость глаз может быть вызвана многими причинами: от загрязнения окружающей среды и кондиционирования воздуха до ношения контактных линз или приёма некоторых лекарственных препаратов.

Симптомы включают ощущение рези, повышенную чувствительность к свету и временную нечёткость. Игнорировать болезнь не следует. Роговица становится более уязвимой, что приводит к ухудшению зрения.

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Глазные капли – эффективное средство для смягчения состояния. Эксперты советуют выбирать препараты с натуральными ингредиентами: гиалуроновой кислотой, экстрактами гамамелиса и мальвы. Они успокаивают и восполняют влагу.

Обязательно проконсультируйтесь с офтальмологом перед выбором препарата. Самолечение может нанести вред.
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