Россияне назвали главные условия, которые заставят их работать лучше

Почти каждый россиянин считает повышение зарплаты основной мотивацией в работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Среди опрошенных 45% сообщили, что повышение зарплаты заставит их работать лучше. Отмечается, что в 2016 году финансовая сторона вопроса была приоритетной для 62% респондентов.

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Согласно данным ВЦИОМа, 25% опрошенных были бы более продуктивными, если бы их доходы имели большую ценность. Каждый пятый повысил бы эффективность на рабочем месте с внедрением новой техники или инструментов.

17% опрошенных сообщили, что стали бы работать лучше при условии лучшей организации труда, а 14% – при создании нормальных условий труда. Ещё 16% респондентов указали на необходимость уважения своих трудовых достижений, и 12% считают, что повышение квалификации может положительно сказаться на их работоспособности.