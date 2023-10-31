Убийцы стиля: фэшн-эксперт рассказала, какая тёплая обувь вышла из моды
Фэшн-эксперт Shopping Live Ольга Денега рассказала, какая обувь вышла из моды в текущем сезоне.
Лидер среди антитрендов – по-прежнему обувь на сплошной платформе, особенно это касается сапог, ботильонов и кроссовок. Хорошая альтернатива – танкетка необычной формы.
Также, по словам фэшн-эксперта, потеряло актуальность сочетание платформы и шпильки: шпильку нужно заменить на широкий и устойчивый каблук. От обуви с круглым мысом эксперт тоже рекомендует отказаться – в тренде квадрат либо удлинённый носок.
Ещё один пример вышедшей из моды модели – полуботинки 3⁄4. Они способны укоротить ноги любой длины. Заменить их можно на ботильоны-чулки на каблуке.
За бортом модных трендов остались и ботфорты на молнии из замши. Им на замену пришли высокие казаки или сапоги-трубы.
И уже совсем прошлый век – меховые вставки на сапогах, заключает эксперт.
К цветам я бы тоже советовала относиться внимательно. Про пудровые оттенки в осенней обуви лучше забыть. Поклонникам ярких цветов я рекомендую обратить внимание на анималистичные принты. В тренде сегодня бургундия, шоколад и металлик.
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