Сколько выражений морды у вашей кошки? Обнаруженное учёными число вас поразит

Американские учёные обнаружили, что у кошек очень развитая мимика. Авторы исследования – студентка-медик Университета Канзаса Лорен Скотт и эволюционный психолог Бриттани Флоркевич из Лионского колледжа – наблюдали за животными, которые обитали в котокафе CatCafé Lounge.

Эксперты поставили в заведении камеры и фиксировали выражения кошачьих морд после закрытия кафе, когда животные контактировали не с людьми, а друг с другом. В итоге учёные насчитали 276 различных выражений морды кошек, которые они используют в различных ситуациях.

Каждое выражение сочетало в себе примерно четыре из 26 уникальных мимических движений, включая поджатые губы, опущенную челюсть, расширенные или суженные зрачки, моргание, вытянутые уголки губ или усы, облизывание носа и различные положения ушей.

Исследователи обнаружили, что подавляющее большинство выражений морды кошек были либо явно дружелюбными (45%), либо явно агрессивными (37%). Остальные 18% были настолько двусмысленными, что попали в обе категории.