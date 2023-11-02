Зловещая кукла, Фараон и телохранитель: в каких костюмах спортсмены отпраздновали Хэллоуин

Ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин. Несмотря на то, что в России к этому празднику относятся скептически, многие российские спортсмены с большим энтузиазмом придумывают костюмы и примеряют самые неожиданные наряды. Посмотрим, в каких образах появились российские и зарубежные спортсмены в этом году.

Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией решили нарядиться в образы Фараона и египетской жрицы. Надо сказать, что задумка парочки точно удалась.

Фото: из личного архива Анастасии Шубской

Восточными мотивами вдохновился и нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, который перевоплотился в Аладдина.

Фото: из личного архива Кирилла Марченко

А вот одноклубник Овечкина Александр Алексеев в этом году решил быть зловещей куклой Чаки. Его возлюбленная перевоплотилась в Тиффани Валентайн, которая тоже является персонажем «Детских игр».

Фото: из личного архива Александра Овечкина

Оригинальный подход показал «Интер Майами» Роберт Тэйлор. Полузащитник нарядился в телохранителя своего легендарного одноклубника Лионеля Месси.

Фото: из личного архива Роберта Тейлора

Не остались в стороне знаменитый баскетболист Леброн Джеймс и его супруга Саванна. Наряды у них уж точно получились зловещими.

Фото: из личного архива Леброна Джеймса

Некоторые знаменитости не из мира спорта решили на этот Хэллоуин примерить на себя образы спортсменов. Например, актер Эдвард Нортон с супругой Шоной на вечер стали Дэвидом и Викторией Бекхэм.

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images