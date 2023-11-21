Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Шведские учёные из назвали 14 эволюционных ловушек, угрожающих человечеству

Шведские учёные из назвали 14 эволюционных ловушек, угрожающих человечеству
Учёные из назвали 14 эволюционных ловушек
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные применили концепцию эволюционных ловушек к человеческому обществу, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society.

Люди как вид невероятно креативны. У нас есть способность внедрять инновации, адаптироваться ко многим обстоятельствам и сотрудничать в удивительно больших масштабах. Но эти навыки имеют непредвиденные последствия. Проще говоря, можно сказать, что человеческий вид был успешным и в некотором смысле слишком умным для своего будущего блага.
Читайте также:
Аномальная температура: минувший год на Земле стал самым жарким за всю историю наблюдений

Новое исследование показывает, как человечество может застрять в «эволюционных ловушках» — тупиках, возникающих в результате изначально успешных инноваций. В первоначальном обзорном подходе учёные выделяют 14 таких ловушек:

  • упрощение сельского хозяйства;
  • экономический рост, который не приносит пользы людям и окружающей среде;
  • нестабильность глобального сотрудничества;
  • переломные моменты климата;
  • искусственный интеллект;
  • потеря социального капитала из-за цифровизации;
  • повышение уровня напряжённости между крупными национальными государствами или региональными политическими блоками;
  • рост вооружённых конфликтов;
  • увеличение частоты повторно возникающих инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, высокопатогенный птичий и свиной грипп, устойчивые к антибиотикам инфекции и COVID-19;
  • привязанность к инфраструктуре;
  • химическое загрязнение;
  • биосферный разрыв (разделение населённых пунктов и экосистем);
  • чрезмерное потребление (разделение производства и потребления);
  • дезинформация (цифровизация может усилить распространение ложной и информации).
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android