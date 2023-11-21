Шведские учёные из назвали 14 эволюционных ловушек, угрожающих человечеству

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Учёные применили концепцию эволюционных ловушек к человеческому обществу, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society.

Люди как вид невероятно креативны. У нас есть способность внедрять инновации, адаптироваться ко многим обстоятельствам и сотрудничать в удивительно больших масштабах. Но эти навыки имеют непредвиденные последствия. Проще говоря, можно сказать, что человеческий вид был успешным и в некотором смысле слишком умным для своего будущего блага.

Новое исследование показывает, как человечество может застрять в «эволюционных ловушках» — тупиках, возникающих в результате изначально успешных инноваций. В первоначальном обзорном подходе учёные выделяют 14 таких ловушек:

упрощение сельского хозяйства;

экономический рост, который не приносит пользы людям и окружающей среде;

нестабильность глобального сотрудничества;

переломные моменты климата;

искусственный интеллект;

потеря социального капитала из-за цифровизации;

повышение уровня напряжённости между крупными национальными государствами или региональными политическими блоками;

рост вооружённых конфликтов;

увеличение частоты повторно возникающих инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, высокопатогенный птичий и свиной грипп, устойчивые к антибиотикам инфекции и COVID-19;

привязанность к инфраструктуре;

химическое загрязнение;

биосферный разрыв (разделение населённых пунктов и экосистем);

чрезмерное потребление (разделение производства и потребления);

дезинформация (цифровизация может усилить распространение ложной и информации).