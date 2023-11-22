Мужчина за полгода сбросил 45 кг, испугавшись своей фотографии

История похудения Джейми Вулдриджа началась нестандартно – мужчина увидел свою фотографию, которую случайно сделала его жена. На снимке отец двоих детей был не в форме, что вдохновило его на изменения.

В первую очередь Джейми осознал, что в опасности находится его здоровье. На тот момент уровень холестерина в крови зашкаливал, а высокое давление не давало мужчине спокойно жить. Обращаться к специалисту Вулдридж не стал – он подсчитал, что в среднем съедает в день по 5-6 тысяч ккал, поэтому решил начать с сокращения количества еды.

Тот самый снимок, вдохновивший Джейми на изменения Фото: Из личного архива Джейми Вулдриджа

Если я хочу съесть, например, вредную пиццу, я просто включаю её в свою дневную норму калорий. Так я не лишаю себя любимых вкусностей.

Вместе с этим он значительно сократил потребление сахара, а также избегает сильно жирных продуктов. Мужчине пришлось забыть и о фритюрнице, которая раньше работала чуть ли не круглыми сутками. Благодаря такому подходу Вулдридж уже сбросил 45 кг. Останавливаться он не планирует и продолжает худеть, смеясь, что на этот шаг его замотивировало всего одно фото.