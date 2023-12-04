Тренд на славянский шик захватил интернет: жена Канье Уэста примерила меховую ушанку

В последнее время модные образы супруги Канье Уэста Бьянки Цензори вызывают больше вопросов, чем восхищения. То девушка разгуливает в одних колготках по итальянским улочкам, то отказывается от обуви. Однако следовать трендам Бьянка всё же не забывает.

Сейчас весь мир захватил тренд на славянский шик. Блогеры и мировые знаменитости примеряют шубы, меховые шапки и используют красную помаду. Цензори решила показать своё видение этого тренда.

Вот такие шапки примеряют звёзды и блогеры Фото: РИА Новости

На днях в Дубае состоялась вечеринка в честь открытия поп-ап-магазина дизайнера Амины Муадди. Рэпер вместе с супругой стали почётными гостями мероприятия. Жена рэпера пришла на вечеринку в облегающем мини-платье, которое едва прикрывало нижнее бельё, а дополнить откровенный наряд Бьянка решила огромной меховой ушанкой и прозрачными мюлями на каблуке.

Фото: из личного архива Бьянки Цензори

Образ и правда получился по-настоящему с шиком. Канье же предпочёл куда более спокойный лук. На мероприятие он пришел в чёрных брюках и кожаном пиджаке.

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