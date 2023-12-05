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Якутская предпринимательница сшила платье из мяса

Скандал в Якутии: хозяйка производства полуфабрикатов устроила фотосессию в платье из мяса
Майя Егорова
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На что только не идут производители, чтобы продвинуть свою продукцию! В этот раз особенно отличилась якутская предпринимательница Майя Егорова. Владелица бренда «Майины котлетки» удивила пользователей Сети странной акцией в честь четырёхлетия своего бренда.

Девушка решила проявить фантазию и «сшила» из своего мяса платье. В таком наряде Майя снялась в рекламном ролике и призналась, что уже давно об этом мечтала. Что именно предпринимательница хотела показать этим перформансом, остаётся загадкой. Вот что говорит сама девушка:

От этой идеи меня отговаривали два года. Говорили, что мама не поймет, что это кринж… Но я поняла, что нельзя никогда отказываться от своих истинных желаний в угоду окружающим.

Она рассказала, что сие великолепие было «сшито на коленке», а сразу после фотосессии было заморожено. Майя подметила, что несколько лет назад в платье из мяса на публике появилась Леди Гага. Тогда «королева монстров» нарвалась на критику, чего, впрочем, не удалось избежать и Майе. В Сети призвали проверить производство девушки, а также разобраться, что ещё происходит с мясом перед тем, как оно становится котлетами.

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