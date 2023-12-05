На курорте «Манжерок» на Алтае в ближайшие три года построят три новых отеля

На курорте «Манжерок» на Алтае планируют построить новые отели и увеличить количество горнолыжных трасс. По словам президента Сбербанка Германа Грефа, к марту 2024 года на курорте будет до 40 км новых трасс и два новых подъёмника.

«Рассчитываем, что в течение пяти лет мы по турпотоку как минимум в два раза вырастем, до 1,2 млн», — передаёт слова Грефа ТАСС.

По словам главы Сбера, сейчас гостиничный комплекс курорта «Манжерок» готов принять 1,2 тыс. посетителей, а на горнолыжных склонах могут свободно кататься до 6 тыс. человек.

Также Греф уточнил, что в ближайшие три года на курорте построят ещё три новых отеля с 1 тыс. номеров и конгресс-центр, будет обустроена набережная у озера Манжерок, а также появится детский парк площадью 26 га.

О курорте

Всесезонный курорт «Манжерок» находится в Республике Алтай у подножия горы Малая Синюха. По итогам прошлого года, курорт посетили более 520 тыс. человек.

Текущей зимой «Манжерок» готовится принять 160 тыс. гостей, на 20% больше, чем во время прошлого горнолыжного сезона.

На курорте есть всё, что нужно, для комфортного отдыха. К услугам гостей – пятизвёздочный отель, девять гастрономических точек, большой спа-комплекс и детский развлекательный центр. Любителям активного зимнего отдыха доступны 30 км горнолыжных трасс, оснащённых современными подъёмниками, ски-сервисы для быстрой подготовки инвентаря, горка для тюбинга и сноу-парк.

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