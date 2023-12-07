Анджелина Джоли рассказала, почему на самом деле редко снимается в кино

В последнее время одна из главных звёзд мирового кинематографа Анджелина Джоли практически не участвует в съёмках фильмов и достаточно редко появляется на публике. Сейчас актриса сосредоточена на семье и благотворительных проектах, но, оказывается, причина того, что она нечасто радует поклонников своим появлением на экране, кроется совсем в другом.

48-летняя Джоли не скрывает, что на данный момент переживает тяжёлый этап в жизни. В новом интервью Анджелина рассказала, что в последнее время чувствует себя неважно и много переживает.

Полагаю, сейчас я нахожусь на стадии трансформационного периода моей личности. Я ощущаю себя подавленно и в некотором смысле чувствую, что не была собой последние 10 лет. Не будем вдаваться в подробности.

Актриса отметила, что справляться с трудностями в этот период ей, к счастью, помогают дети. Напомним, Анджелина – счастливая многодетная мама. Она воспитывает шестерых наследников, троих из которых она усыновила вместе со своим бывшим супругом Брэдом Питтом.