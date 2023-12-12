Эмили Ратаковски и Тина Кунаки показали роскошные фигуры в купальниках на совместном фото

Одна красотка – хорошо, а две – ещё лучше! Совместные снимки Эмили Ратаковски и Тины Кунаки, пожалуй, лучшее тому доказательство. На днях девушки поделились кадрами, на котором в обнимку позируют в бикини. Любопытно, что фотографии моделей вызвали крайне неоднозначную реакцию в Сети.

Девушки продемонстрировали идеальные фигуры. Кунаки для съёмки выбрала бикини на тонких завязках с абстрактным принтом, а Ратаковски примерила яркий красно-оранжевый купальник. Казалось бы, такой контент должен был привести подписчиков красоток в восторг, но как бы не так.

Пользователи Сети отметили, что фотографии получились излишне откровенными, и обвинили девушек в том, что они сосредоточены только на своей внешности. Эмили, которая в принципе часто появляется на соблазнительных кадрах, досталось сильнее всего. К счастью, нашлись и те, кто всё же оценил публикацию, отметив, что Ратаковски и Кунаки – счастливые обладательницы идеальных фигур, которые нужно показывать всему миру.

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