42-летняя супермодель Адриана Лима появилась на обложке журнала после обвинений в пластике

Недавно бразильская супермодель и бывший ангел Victoria’s Secret Адриана Лима подверглась критике из-за сильно изменившейся внешности. 42-летнюю звезду подиума обвинили в том, что она увлеклась пластикой и филлерами, поэтому теперь совсем не похожа на саму себя.

В ответ на обвинения Лима высказала, что так выглядит лицо мамы троих детей и женщины, которая принимает свой возраст. После этого красотка вновь вышла в свет, но выбрала более естественный образ и покорила даже самых яростных критиков. Но и на этом Адриана решила не останавливаться.

Теперь она снялась для обложки журнала Harper's Bazaar Arabia и окончательно развеяла обвинения хейтеров. На снимках модель предстала в черном боди, перчатках и шляпе. Образ получился по-настоящему роковым и драматичным – особенно этот эффект подчеркнули стрелки и томный взгляд.

Адриана Лима Фото: Harper’s Bazaar Arabia

В интервью журналу Лима рассказала о своём возвращение к работе после рождения третьего ребёнка, сотрудничестве с легендарным брендом Victoria’s Secret и том, как она совмещает материнство и моделинг.

Читайте также: Адриана Лима вышла в свет в естественном образе после обвинений в неудачной пластике