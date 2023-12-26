Лучшая защита от холода: китайские учёные создали самый тёплый свитер из аэрогеля

Команда инженеров-химиков и учёных-материаловедов из Чжэцзянского университета в Китае разработала новый тип волокна аэрогеля. Он оказался теплее пуха, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Аэрогели – это виды гелей, в которых жидкость заменяется воздухом. Они были изобретены в 1930-х годах и использовались в различных целях, в том числе в космических аппаратах НАСА. Из-за уникальных тепловых свойств учёные пытались создать из них волокна, которые можно было бы использовать для создания тёплых тканей. Однако до сих пор такие попытки терпели неудачу из-за недостаточной влагопроницаемости и прочности. В этом новом исследовании группа из Китая нашла способ преодолеть обе проблемы.

Работа учёных началась с попытки имитировать тепловые свойства меха белого медведя – волоски меха имеют пористую сердцевину и плотную оболочку. Чтобы воссоздать эти свойства, авторы произвели «инкапсулированное аэрогелевое волокно»: исходный материал вращали в замороженном состоянии, затем сушили и покрывали полутвёрдой оболочкой.

В результате получилось тонкое круглое волокно. Примечательно, что для производства текстиля не требовалось никакой последующей обработки.

Учёные создали из полученных нитей свитер. Они утверждают, что свитер продемонстрировал лучшую тепловую защиту, чем аналогичные свитера из пуха, шерсти или хлопка.