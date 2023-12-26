Осадки и оттепель: Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в Москве на новогоднюю ночь

Погода в новогоднюю ночь в Москве будет совсем не зимней. Об этом свидетельствует уточненный прогноз Гидрометцентра.

В воскресенье, 31 декабря, днём будет -2...+3 градуса. В ночь на 1 января температура воздуха поднимется до 0...+5 градусов. Без осадков не обойдётся – временами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как отмечает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, в 21 веке в столице России оттепель в новогоднюю ночь фиксировалась уже восемь раз. Она добавила, что самая высокая температура в полночь 1 января за всю историю наблюдений была зарегистрирована в 1976 году. Тогда столбики термометров поднялись до рекордных +2,5 градуса.

И 2024 год в Москве начнётся с оттепели.