От зуда до сухости пяток: эти симптомы на ногах могут сигнализировать о повреждении печени

Печень отвечает за удаление отходов и токсинов, а также за преобразование пищи в энергию. На нарушение работы органа могут указывать изменения на ногах, говорит врач Эрик Берг.

По словам эксперта, обратить внимание нужно на пять предупреждающих признаков:

красные или коричневые пятна;

кожный зуд в области стоп или ногтей;

видимые сосудистые вены в районе лодыжек;

сухие и потрескавшиеся пятки;

деформация ногтей (утолщение, ломкость, белые линии).

Также на повреждение печени могут указывать отёчность, утомляемость, чувство тяжести в правом подреберье, жёлтый налёт на языке, ощущение горечи во рту, приступы тошноты и рвоты, потеря аппетита, вздутие живота. При появлении этих симптомов нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.