56-летняя Николь Кидман снялась в дерзком наряде с чёрной змеёй на груди

Имя легендарной Николь Кидман часто ассоциируется с чем-то дерзким и опасным. Не зря режиссёры чаще всего отдают ей роли бесстрашных и сильных женщин. Недавно Николь снялась для обложки свежего номера журнала VOGUE. Фотосессией для издания актриса определённо подтвердила свой статус «главной злодейки Голливуда».

Отважная Николь попозировала перед камерой в откровенном платье-комбинации. Главным аксессуаром звезды стали не тёмные очки, а чёрная змея, которая уютно расположилась прямо на груди актрисы. Стоит отметить, что чешуйчатый компаньон идеально вписался в концепцию съёмки.

Николь Кидман Фото: Vogue

Сама Кидман, видимо, ползучих не боится от слова совсем. Кажется, будто змея — тотемное животное актрисы, поэтому с ней на шее актриса чувствует себя прекрасно. Пользователи Сети отказываются верить в то, что этой дерзкой красотке на фотографии уже 56 лет. Актриса блестяще выглядит, и, кажется, с каждым годом становится только моложе и краше.