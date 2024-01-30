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Свежая трава, зимний лес, корица: в Москве выбирают новые ароматы для общественного транспорта

Свежая трава, зимний лес, корица: в Москве выбирают ароматы для общественного транспорта
В Москве выбирают ароматы для транспорта
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Дептранс Москвы объявил о новом голосовании, по результатам которого выберут новые ароматы для общественного транспорта. Всего предложено 10 запахов:

  • экзотические фрукты и ягоды;
  • аромат тонка;
  • сладкий персик;
  • свежая сирень;
  • белый пион;
  • имбирь и корица;
  • зелёный чай;
  • жасмин и ваниль;
  • свежая трава;
  • зимний лес.

Аромадиффузоры разместят на пересадочном узле «Деловой центр», который объединяет БКЛ, Солнцевскую и Филёвскую линии, в эскалаторной галерее на Воробьёвых горах, а также в трёх автовокзалах Москвы: «Центральный», «Саларьево» и «Северные ворота».

Они безопасны, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором. Диффузоры будут незаметны для глаз и никак не повлияют на архитектуру каждого из объектов, но создадут вам хорошее настроение на время пути.

Ознакомиться с ароматами и проголосовать можно на стойке «Живое общение» на станции метро «Курская» до 5 февраля этого года.

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