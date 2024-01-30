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Свежая трава, зимний лес, корица: в Москве выбирают ароматы для общественного транспорта

Дептранс Москвы объявил о новом голосовании, по результатам которого выберут новые ароматы для общественного транспорта. Всего предложено 10 запахов:

экзотические фрукты и ягоды;

аромат тонка;

сладкий персик;

свежая сирень;

белый пион;

имбирь и корица;

зелёный чай;

жасмин и ваниль;

свежая трава;

зимний лес.

Аромадиффузоры разместят на пересадочном узле «Деловой центр», который объединяет БКЛ, Солнцевскую и Филёвскую линии, в эскалаторной галерее на Воробьёвых горах, а также в трёх автовокзалах Москвы: «Центральный», «Саларьево» и «Северные ворота».

Они безопасны, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором. Диффузоры будут незаметны для глаз и никак не повлияют на архитектуру каждого из объектов, но создадут вам хорошее настроение на время пути.

Ознакомиться с ароматами и проголосовать можно на стойке «Живое общение» на станции метро «Курская» до 5 февраля этого года.