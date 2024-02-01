Потенциально опасный астероид размером с футбольный стадион мчится к Земле

К Земле приближается потенциально опасный астероид размером с футбольный стадион. Учёные сообщили, что он пролетит мимо нашей планеты на этой неделе.

Диаметр космической скалы, получившей название 2008 OS7, составляет около 270 метров. Астероид промчится мимо Земли на расстоянии примерно 2,8 млн километров уже завтра, 2 февраля, в 17:41 по московскому времени.

В агентстве NASA заверили, что риска столкновения нет.

Нам не нужно слишком беспокоиться об этом, поскольку этот астероид не войдёт в атмосферу Земли, хотя он пролетит достаточно близко.

Как отметил Миндже Ким, научный сотрудник факультета физики Уорикского университета, 2008 OS7, очень маленький астероид, орбита которого пересекается с орбитой Земли, классифицирован как потенциально опасный. В нашей солнечной системе насчитывается более миллионов астероидов, из которых около 2 350 астероидов относятся к этой категории.

Следующим значительным приближением потенциально опасного астероида к Земле станет Апофис 99942 14 апреля 2029 года.