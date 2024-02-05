В Сочи на железную дорогу сошёл оползень, расписание поездов нарушено

Минувшей ночью в Лазаревском районе Сочи на перегоне Дагомыс — Лоо на железнодорожные пути сошёл оползень. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Причиной обвала стало переувлажнение грунта после проливных дождей. В результате нарушено расписание электричек и поездов дальнего следования.

Мы оперативно направили 22 автобуса на станции Лоо и Дагомыс, чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера, в аэропорт. За ночь перевезли 1800 человек, автотранспорт продолжает курсировать. Предпринимаются необходимые меры по восстановлению контактной сети и расчистке путей. Привлечены более 100 железнодорожников и спецтехника, — рассказал глава Сочи.

Местные телеграм-каналы опубликовали видео с места событий.