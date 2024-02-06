Новая субкультура: в мире растёт число любителей строить тоннели в качестве хобби

Хобби бывают разными, правда, некоторые из них вызывают очень много вопросов. Кто бы мог подумать, что в мире есть тысячи людей, которые обожают рыть тоннели. Оказывается, с января 2022 года количество участников сообществ, посвящённых рытью, на одной из популярных онлайн-платформ выросло на 325%.

Журналисты заинтересовались этот статистикой после инцидента, произошедшего в Соединённых Штатах. Там обнаружили тайный тоннель, который ведёт в закрытую синагогу в нью-йоркском районе Бруклин. Сейчас тысячи человек общаются в специальных чатах, где делятся друг с другом любопытными советами и техниками рытья, выкладывают кадры своих раскопок и соревнуются в достижениях.

Брайан Ричи, один из участников такого форума, рассказал, что впервые почувствовал непреодолимую тягу к рытью, когда занимался благоустройством своего участка. Он прокладывал пешеходную дорожку к дому и думал, что хотел бы заниматься подобным как можно чаще. Уже сейчас его тоннель разросся до 4,8 метра в длину и почти 25 метров в глубину. По словам Брайана, он посвящает рытью каждое воскресенье.