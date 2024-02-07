За их судьбой следил весь мир: стая косаток, попавшая в ледяной плен, смогла спастись

Около 10 косаток, обнаруженных в дрейфующих льдах у побережья Хоккайдо на севере Японии, смогли спастись. Об этом сообщило японское информационное агентство Kyodo.

Стая косаток оказалась в ледяном плену примерно в одном километре от побережья Раусу на полуострове Сиретоко. Толстый лёд не позволил береговой охране освободить млекопитающих, а суда не могли добраться до места, поэтому было решено ждать, пока лёд растает.

За судьбой косаток следил весь мир. Главные СМИ стран освещали любую новую информацию.

Животных заметили во вторник, 6 февраля, на протяжении дня за ними наблюдали. В среду утром косаток не оказалось на месте, вероятно, они смогли вырваться из плена.

По данным Kyodo, в феврале 2005 года несколько косаток погибли, оказавшись в ловушке дрейфующего льда в том же районе.