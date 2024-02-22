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Рассел Кроу побрился впервые за пять лет и удивил поклонников своей внешностью

Помолодел на 20 лет: поклонники не узнали Рассела Кроу без его легендарной бороды
Рассел Кроу
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Поклонники звезды «Гладиатора» Рассела Кроу привыкли к тому, что он отличается брутальной внешностью и неподдельной харизмой. Актёр старается поддерживать суровый образ не только на экране, но и в жизни, поэтому он сильно удивил своих фанатов, опубликовав фотографию в новом имидже.

Сейчас Кроу активно готовится к съёмкам в новом фильме. Ради роли он даже пошёл на перемены во внешности и сбрил свою легендарную бороду. Оказалось, что именно она придаёт звезде Голливуда львиную долю его брутальности. Видимо, именно поэтому Кроу без перерыва носил растительность на лице последние пять лет.

Рассел Кроу

Рассел Кроу

Фото: Из личного архива Рассела Кроу

У себя на странице в социальной сети Рассел поделился снимком с идеально выбритым лицом. В этом году актёру исполнится 60 лет, однако поклонники Кроу отметили, что без бороды он выглядит по крайней мере на 20 лет моложе. Артист поделился, что впереди ему предстоит серьёзная работа над ролью, которая станет двадцатой по счёту в его карьере.

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