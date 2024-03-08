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Стало известно, чего хотят в подарок на 8 марта россиянки

Стало известно, чего хотят в подарок на 8 марта россиянки
Чего хотят в подарок россиянки на 8 марта
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Аналитики провели опрос среди жительниц России и узнали, чего они хотят на 8 марта.

Почти половина опрошенных хотят «просто отдохнуть». Причём 24% из них с удовольствием бы приняли в качестве подарка уборку в квартире, а 14% предпочли бы побыть наедине с партнёром, семьёй или вообще в одиночестве. Ещё 36% женщин предпочли бы провести Международный женский день вне дома и максимально весело.

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По данным опроса, 18% хотели бы получить в качестве подарка туристическую поездку, 24% — сертификат на массаж или косметологические процедуры. Также дамы хотят получить на 8 марта сертификат на шопинг (24%), ювелирные украшения (16%).

Кроме того, 5% опрошенных хотели бы в подарок аксессуары люксовых брендов, 4% — шубу, 3% — машину, а 1% — квартиру.

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