Вы видели клубнику под микроскопом? Эти кадры вызвали бурную реакцию в Сети

Клубника является вкусным лакомством, но вы будете в ужасе, увидев её под микроскопом. В ролике, который стал вирусным в социальных сетях, автор показал живущих на ягодах крошечных насекомых.

Насекомые, ползающие на поверхности клубники, могут быть разновидностью плодовых мушек, и одна из таких — пятнистокрылая дрозофила. В отличие от обычных плодовых мух, которые охотятся на перезрелые или повреждённые плоды, пятнистокрылая дрозофила может откладывать яйца в здоровые ягоды. Из них вылупляются крошечные личинки — их нельзя увидеть невооружённым глазом, пишет Indian Express.

По словам дипломированного диетолога и фермера из США Дженни Шмидт, повода для беспокойства нет. Эти насекомые совершенно безвредны для людей.

Фото: x.com/FredDiBiase247

Эти личинки настолько микроскопичны, что даже если вы съели литр клубники, вы всё равно потребляете ничтожное количество дополнительного белка. Как бы неприятно ни было для кого-то, если вы вытащите морковку из почвы и съедите её, в ней будут микроскопические насекомые. Здоровая почва богата бактериями и грибами. Вам от этого не станет хуже.

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