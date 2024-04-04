Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Вы видели клубнику под микроскопом? Это кадры вызвали бурную реакцию в сети

Вы видели клубнику под микроскопом? Эти кадры вызвали бурную реакцию в Сети
Вы видели клубнику под микроскопом?
Аудио-версия:
Комментарии

Клубника является вкусным лакомством, но вы будете в ужасе, увидев её под микроскопом. В ролике, который стал вирусным в социальных сетях, автор показал живущих на ягодах крошечных насекомых.

Насекомые, ползающие на поверхности клубники, могут быть разновидностью плодовых мушек, и одна из таких — пятнистокрылая дрозофила. В отличие от обычных плодовых мух, которые охотятся на перезрелые или повреждённые плоды, пятнистокрылая дрозофила может откладывать яйца в здоровые ягоды. Из них вылупляются крошечные личинки — их нельзя увидеть невооружённым глазом, пишет Indian Express.

По словам дипломированного диетолога и фермера из США Дженни Шмидт, повода для беспокойства нет. Эти насекомые совершенно безвредны для людей.

Фото: x.com/FredDiBiase247

Эти личинки настолько микроскопичны, что даже если вы съели литр клубники, вы всё равно потребляете ничтожное количество дополнительного белка. Как бы неприятно ни было для кого-то, если вы вытащите морковку из почвы и съедите её, в ней будут микроскопические насекомые. Здоровая почва богата бактериями и грибами. Вам от этого не станет хуже.
Читайте также:
Врач назвал 5 лучших экзотических фруктов, которые стоит включить в рацион
Врач назвал 5 лучших экзотических фруктов, которые стоит включить в рацион

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android