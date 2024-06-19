Гастроэнтеролог назвала возможную причину появления тёмных кругов под глазами

Многие из нас сталкиваются с появлением тёмных кругов под глазами. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о возможной причине такой проблемы.

Как отмечает эксперт, тёмные круги под глазами могут указывать на синдром Жильбера. Это генетическая особенность, из-за которой печень не способна эффективно обрабатывать токсины.

Также об этом состоянии могут сигнализировать пожелтение кожи и глаз, увеличение числа родинок, проблемы с желудком после жирных блюд, проблемы со сном или настроением.

Что делать? Первый шаг — анализы на билирубин и печёночные пробы. Если билирубин зашкаливает, пора на генетический тест. Это звучит страшно, но на самом деле всё просто: капелька крови — и вы знаете, что происходит у вас внутри.

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