Клинический психолог объяснила, почему перфекционизм опасен для здоровья

Перфекционизм может ещё больше затруднить достижение ваших целей, а также нанести вред вашему психическому и физическому здоровью. Так считает клинический психолог из Калифорнии Кейт Камминс.

Перфекционизм — это убеждение, что идеал может и должен быть достигнут. Такое поведение со временем повлияет на ваше здоровье.

Перфекционистские мысли могут переплетаться с тревогой и депрессией. Постоянное чувство разочарования по поводу своих способностей только порождает ещё больше негатива. Растройство пищевого поведения. Люди с перфекционистским мышлением склонны к самокритике, в том числе в отношении своего тела. Прокрастинация. Страх потерпеть неудачу может быть настолько велик, что вы будете избегать каких-либо действий. Выгорание. Перфекционизм активирует симпатическую нервную систему. Именно он запускает реакцию «бей или беги» и усиливает выработку гормона стресса кортизола, что может привести к выгоранию. Напряжённые отношения в семье. Если вы постоянно стремитесь к совершенству, то конфликты в семье неизбежны. Особенно сильно страдают дети, поскольку вы, как правило, оказываете на них слишком большое давление.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.