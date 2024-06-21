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Клинический психолог объяснила, почему перфекционизм опасен для здоровья

Клинический психолог объяснила, почему перфекционизм опасен для здоровья
Почему перфекционизм опасен для здоровья
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Перфекционизм может ещё больше затруднить достижение ваших целей, а также нанести вред вашему психическому и физическому здоровью. Так считает клинический психолог из Калифорнии Кейт Камминс.

Перфекционизм — это убеждение, что идеал может и должен быть достигнут. Такое поведение со временем повлияет на ваше здоровье.

  1. Перфекционистские мысли могут переплетаться с тревогой и депрессией. Постоянное чувство разочарования по поводу своих способностей только порождает ещё больше негатива.
  2. Растройство пищевого поведения. Люди с перфекционистским мышлением склонны к самокритике, в том числе в отношении своего тела.
  3. Прокрастинация. Страх потерпеть неудачу может быть настолько велик, что вы будете избегать каких-либо действий.
  4. Выгорание. Перфекционизм активирует симпатическую нервную систему. Именно он запускает реакцию «бей или беги» и усиливает выработку гормона стресса кортизола, что может привести к выгоранию.
  5. Напряжённые отношения в семье. Если вы постоянно стремитесь к совершенству, то конфликты в семье неизбежны. Особенно сильно страдают дети, поскольку вы, как правило, оказываете на них слишком большое давление.
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