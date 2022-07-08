Оба «Мерседеса» — в стене! Квалификация Ф-1 принесла аварии, скандал и шикарную развязку

Q1: новый провал для Риккардо и «Астона»

Единственная тренировка Гран-при Австрии перед квалификацией возвела Макса Ферстаппена в ранг фаворита, однако ещё до квалификации Хельмут Марко призвал не недооценивать «Феррари» — мол, в «Скудерии» использовали пониженную мощность мотора. И действительно, в первом сегменте Леклер и Сайнс показали, что им по силам бросить вызов Ферстаппену (и оставалось посмотреть, что покажут «Мерседес» и Перес). Все лидеры уверенно прошли дальше, несмотря на традиционные для «Ред Булл Ринга» проблемы с соблюдением границ трассы.

Эта самая проблема чуть не помешала Алексу Албону на его обновлённом «Уильямсе»: лишь последний круг позволил таиландцу пробиться дальше. А вот Николас Латифи, опережавший партнёра после первого сектора, повторить подвиг «Сильверстоуна» не сумел: 19-е место. Канадец был бы последним, но финальный круг аннулировали у Себастьяна Феттеля. Впрочем, четырёхкратный чемпион мира в любом случае не прошёл бы в Q2. Но хотя бы стал 17-м.

Вообще, квалификация вновь превратилась для «Астон Мартин» в кошмар: после наказания Феттеля его так себе позиция перешла к Строллу. 18-е место у Гуаньюя Чжоу (китаец проиграл Боттасу почти полсекунды), ну а 16-м остался Даниэль Риккардо, который продолжает мучиться в «Макларене». На сей раз австралиец уступил Норрису три десятые. Всё плохо.

Q2: мучения Норриса, гнев Цуноды

Главной историей второго сегмента стали бесконечные мучения Ландо Норриса. Британец словно сделал всё возможное, чтобы оправдать напарника и показать: с болидом «Макларена» что-то не так. Норрис так и не сумел пройти ни одного быстрого круга, который у него не аннулировали бы! Ландо так и закончил Q2 с формальным проигрышем почти в 20 секунд. Ещё до последней ошибки британец признался, что боится работы собственной машины на торможениях – да уж…

В полном составе завершили квалификацию гонщики «Альфа Таури». И если Пьеру Гасли не хватило всего десяти тысячных, то Цунода стал 14-м и по традиции матерился в боксах. Между ними расположились Албон (достойный 12-й результат, причём Алексу для прохождения дальше не хватило десятой – обновления «Уильямса» работают!) и Боттас. Есть ощущение, что если бы Валттери собрал круг, то у него был бы шанс пройти дальше, выбив Мика Шумахера, но не судьба.

К слову, хоть финский пилот «Альфа Ромео» и получил сверхлимитные элементы силовой установки, но штраф получит только перед основной гонкой уикенда – именно поэтому Боттас боролся до конца.

Q3: две аварии «Мерседеса» и поул Макса!

Третий сегмент начался с любопытной информации: выяснилось, что судьи вовремя не заметили ошибку Переса, который тоже нарушил пределы трассы. Если бы нарушение зафиксировали сразу, то мексиканец не прошёл бы в Q3, отдав своё место Гасли. Ситуацию будут разбирать после квалификации, и непонятно, что с этим делать. По логике Перес должен вылететь из топ-10, но даже если так сделают, то кто вернёт Гасли шанс побороться в третьем сегменте? Такая себе ситуация…

Между тем первая попытка решающего сегмента завершилась в пользу Ферстаппена: он опередил Леклера менее чем на десятую, Сайнса – на две, Переса – на три. Расселл проигрывал Чеко всего 27 тысячных, а вот Хэмилтон, опережавший Джорджа по секторам, в итоге сильно разбил машину. «Мерседес» сорвало с трассы в седьмом повороте и по гравию донесло до отбойника. Льюис не пострадал, а вот по его машине много вопросов – посмотрим, как удар перенесла «внутрянка». Так или иначе, теперь у британца будет спринт, чтобы оказаться ближе к лидерам.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Австрии Фото: Clive Rose/Getty Images

И кто бы мог подумать, что почин напарника решил поддержать Расселл! Джордж начал вторую попытку раньше остальных, и его «Мерседес» вылетел с трассы в последнем повороте. На сей раз машина ударилась об отбойник задом. Внешне повреждений меньше, но кто знает, что с коробкой и мотором. Да уж, не о таком дубле мечтал Тото Вольф…

После второго красного флага в распоряжении восьми гонщиков оставались две с половиной минуты – достаточно, чтобы провести короткий прогревочный круг и не упереться друг в друга. И мы получили великолепный финал: сначала Леклер за счёт блестящего третьего сектора вышел вперёд, затем Сайнс оттеснил Ферстаппена на третью позицию, но Макс ответил и вырвал у Шарля поул – с преимуществом в 29 тысячных! А Карлос проиграл всего 82 – невероятная плотность!

Перес – будет у него штраф или нет — вмешаться в борьбу тройки лидеров не сумел: мексиканец отстал на четыре десятые. Расселл благодаря первому кругу в Q3 пятый, впереди Окона. Оба «Хааса» — Магнуссен на десятую впереди Шумахера — опередили Алонсо, который в решающий момент не собрал круг. Однако мы помним, что Фернандо умеет выстреливать в спринте…

Что ж, квалификация удалась. «Ред Булл» и «Феррари» равны по темпу, «Мерседес» зализывает раны, «Хаас» удивляет и борется с «Альпин», «Макларен» страдает. Спринтерская гонка стартует завтра в 17:30 мск.