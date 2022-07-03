Помогли всем миром: первую победу Сайнсу подарили сразу 5 гонщиков. И «Феррари»

Гран-при Великобритании стал 150-м в карьере Карлоса Сайнса — накануне гонки испанец завоевал первый в своей карьере поул, а затем в первый раз в жизни поднялся на вершину подиума Гран-при Формулы-1. Вне всяких сомнений, этот день будет для испанца особенным — но надеемся, он не забудет, что по ходу гонки ему помогали все, кто только мог.

Сначала помогли Расселл и Феттель

Сайнс, напомним, во время первого старта проиграл Ферстаппену и ещё до первого поворота оказался позади «Ред Булл». Однако на помощь Карлосу поспешили Расселл, который налетел на Гасли и выбил за заграждения Чжоу, а также Феттель — немец не успел среагировать на торможение Албона и отправил Алекса в разворот поперёк пелотона.



К этому моменту не все гонщики преодолели линию SC2, официальной отсечки у дирекции гонки не было, а потому на рестарте пилотов выстроили по результатам квалификации — Сайнсу вернули поул-позицию, Ферстаппена отправили на второе место, а Хэмилтона, прорвавшегося было на третью позицию, — на пятое.

Вклад Леклера

На рестарте Сайнс всё же сумел одержать позицию — благодаря тому, что крайне жёстко выдавил Ферстаппена почти на газон. А позади этой борьбы в остром повороте «Арены» в смелую атаку на Переса пошёл Леклер — монегаск выдавил Чеко наружу, и тот повредил себе торцевую пластину переднего антикрыла, из-за чего позже будет вынужден раньше всех ехать в боксы и прорываться из глубины пелотона.



Буквально через пару поворотов такую же пластину потеряет и сам Шарль — крыло монегаска тоже оказалось повреждено, а в «Бруклендсе» он ещё проедет по обочине, когда сцепится с Максом Ферстаппеном. Вся эта суматоха позволила Сайнсу на секунду оторваться от преследователей и не рисковать оказаться под атакой с DRS на первых кругах.

Ферстаппен протягивает руку

На 11-м круге Сайнс потерял лидерство уже во второй раз за день — испанец ошибся в скоростной связке «Мэгготс» и «Бэккетс» и пропустил Ферстаппена. Однако уже через два круга Макс стал терять прижимную силу на задней оси — на его «Ред Булл» возникли повреждения в задней части, голландец вплоть до самого финиша будет терять темп и с трудом бороться даже с «Хаасом».



Сайнс вернулся в лидеры, но ненадолго: Карлос первым из числа лидеров поехал в боксы, а спустя несколько кругов пропустил Леклера — Шарль был на более свежей резине и даже с повреждённым антикрылом ехал в темпе напарника. Интересно, что прямого приказа уступить позицию не было, хотя Сайнс, в отличие от Леклера, в борьбе за титул не участвует.

Окон дарит шанс, стратеги «Феррари» помогают

Когда до финиша оставалось 11 кругов, всё шло к победе Леклера и дублю «Феррари» — шедший третьим Хэмилтон держался в паре секунд позади и не представлял угрозы. Но внезапно темп потерял Эстебан Окон — француз остановил машину напротив пит-уолл и спровоцировал появление автомобиля безопасности.



Сайнс воспользовался возможностью заехать в боксы и перейти в концовке на «софт», а вот в случае с Леклером «Феррари» решила отказаться от пит-стопа. Это стало роковой ошибкой для Шарля — прошедший уже 15 кругов «хард» не позволял бороться с соперниками, и когда Карлос уехал вперёд, не имея возможности включить DRS, Леклер стал для Переса и Хэмилтона добычей.



Впрочем, не такой лёгкой, как могло показаться: «Ред Булл» и «Мерседес» потеряли несколько секунд, пока боролись с «Феррари», что позволило Сайнсу уехать вперёд и избежать борьбы на последних кругах.

«Феррари» переигрывает сама себя. Снова

В этот уикенд Сайнс был далеко не идеален и в квалификации во многом победил благодаря напарнику — после разворота Леклера в последней попытке Ферстаппен тоже вынужден был бросить круг из-за жёлтых флагов. А до этого момента Карлос уступал им обоим.



И если для самого испанца этот результат — прорыв, то в случае с Леклером «Феррари» снова разбрасывается очками. При появлении сейфти-кара на последних кругах трудно зазвать лидера на пит-стоп, куда более логичным кажется решение остаться на трассе и сохранить позицию — спросите у «Мерседеса» об их гонке в Абу-Даби в прошлом году.

Сделать более консервативный выбор и надеяться, что лидера не обгонят, куда проще, но изношенный «хард» против свежего «софта» не оставлял Леклеру ни единого шанса. А за счёт DRS обгонять стало намного проще — и именно в этот момент, отстав от Карлоса и лишившись открытого крыла на прямых, Шарль и потерял две позиции.



Если представить, что Леклера всё-таки позвали бы в боксы, он в худшем случае выехал бы позади Сайнса и Хэмилтона — Перес был слишком далеко и, даже оставшись на трассе, не опередил бы «Феррари». А с «Мерседесом» на старом «харде» Шарль со свежим «софтом» наверняка справился бы. Вместо этого — выброшенная победа.

Леклер по-прежнему проигрывает Ферстаппену более 40 очков Фото: Clive Rose/Getty Images

Проблемы Ферстаппена давали Леклеру шанс отыграть в чемпионате 19 очков, но в итоге Шарль приблизился лишь на шесть баллов. Монегаск по-прежнему третий в чемпионате и уступает в том числе Серхио Пересу, который провёл великолепный уикенд, прошив почти весь пелотон.



В итоге к следующему этапу — домашней гонке «Ред Булл» — мы подходим с прежней диспозицией: Леклер и «Феррари» уступают довольно много, но могут получить шанс переломить инициативу и резко сократить разрыв. И если вдруг это произойдёт именно в Шпильберге, борьба за титулы приобретёт совсем иные интонации.