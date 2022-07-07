Раскол в «Феррари»? Команда Леклера чуть не устроила бунт после очередной ошибки

Странные дела: «Феррари» наконец-то выиграла гонку Формулы-1, но атмосфера внутри команды после Гран-при Великобритании стала заметно хуже. Что происходит и чем это может обернуться для пилотов, руководства и «Скудерии» в целом?

Самоубийственная тактика на «Сильверстоуне»

Кратко напомним главные события воскресной гонки в Сильверстоуне. Несмотря на повреждения переднего антикрыла, Шарль Леклер по традиции ехал быстрее своего напарника Карлоса Сайнса и догнал его ещё до волны пит-стопов. При этом сзади к дуэту «Феррари» постепенно приближался Льюис Хэмилтон на ожившем «Мерседесе». Несмотря на призывы Леклера применить командную тактику, «Феррари» некоторое время ничего не предпринимала, а затем просто решила пораньше позвать Сайнса в боксы.



Когда Леклер сменил шины на 6-7 кругов позднее испанца, то через какое-то время вновь оказался у него на хвосте. При этом сам Сайнс на свежих шинах «хард» не ехал быстрее, чем Хэмилтон — на изношенном «медиуме». Тут уж «Феррари» всё-таки вмешалась и попросила Карлоса обменяться позициями, чтобы не вышло, что, пока два пилота итальянцев борются, Льюис отыграет достаточно времени и после пит-стопа вернётся впереди, причём на более свежих шинах.



После оттянутой остановки Хэмилтона семикратный чемпион начал приближаться к Сайнсу, в то время как Шарль подтверждал собственное превосходство в скорости над напарником и уехал от него на три секунды — в том числе создавая просвет на случай, если Льюис обгонит Карлоса.



Но тут сломался болид «Альпин» Эстебана Окона, остановившийся прямо на трассе. Дирекция гонки не могла не выпустить сейфти-кар — всё логично. А вот действия «Скудерии» логике не поддавались: они позвали в боксы за свежими шинами Сайнса, но не Леклера. После возвращения машины безопасности в боксы Шарль предсказуемо провалился, пропустив не только напарника, но и Переса с Хэмилтоном. И в итоге монегаск отыграл лишь шесть очков у Макса Ферстаппена, почти не приблизившись к нему в личном зачёте.

Четыре аргумента Бинотто. И ни одного — сильного

Объяснения Маттиа Бинотто не выдерживали никакой критики. Босс «Феррари» привёл несколько слабых аргументов, которые легко опровергнуть.



Первый. «Феррари» не хотела терять лидирующую позицию на трассе: был риск, что Хэмилтон на свежем «харде» останется и выйдет в лидеры. Относительно резонно, но спецы говорят, что разница в скорости между «хардом» и «софтом» составляла где-то секунду — при поддержке DRS вполне достаточно, чтобы опередить Льюиса.

Второй. Оставлять лидера на трассе — это нормальная тактическая традиция. Точно так же поступил «Мерседес» с Хэмилтоном на Гран-при Абу-Даби 2021 года. Про то, что затем у Льюиса не было шансов в борьбе с Ферстаппеном на свежих шинах, Бинотто почему-то промолчал.



Третье. В «Скудерии» не исключали, что преимущество «софта» по скорости будет сохраняться лишь первые пять кругов, после чего мягкие шины начнут деградировать. То, что все машины уже едут с пустыми баками на максимально прорезиненной трассе, в «Скудерии» почему-то не учли. Опять же, даже если бы «софт» сдал, то точно достаточно, чтобы Леклер на своём старом «харде» сумел пойти в контратаку? В общем, тоже неубедительно.



Четвёртое. «Феррари» якобы не успевала провести двойной пит-стоп, так как Сайнс был рядом с Леклером. Между тем тайминг показывал, что на момент схода Окона Шарль опережал Карлоса уже на четыре секунды, а к моменту заезда Сайнса в боксы разрыв и вовсе вырос до девяти секунд. Получается, враньё. Да и даже если бы Карлос правда проиграл позицию, то лишь относительно Хэмилтона (если бы Льюис тоже заехал).

Гонщик и его сторона гаража закипели?

В общем, налицо очевидная тактическая ошибка, причём направленная против явного первого номера команды. Не обманывайтесь общему зачёту, где Сайнс уступает Леклеру лишь 11 баллов. Шарль дважды упустил победы из-за отказа мотора, плюс ему мешали тактические ошибки вроде нынешней британской и той, что была в Монте-Карло (кстати, ещё после Монако Леклер мог запомнить, что на стратегов рассчитывать нет смысла).



В нынешнем сезоне Сайнс не в состоянии конкурировать с Леклером, он лишь на Гран-при Великобритании опередил Шарля в квалификации (только благодаря ошибке напарника), а в гонке вновь был медленнее. У Карлоса нет шансов в борьбе с Ферстаппеном, и сотрудники «Феррари» прекрасно понимают, что здесь и сейчас Шарль — очевидный первый номер команды. Это запросто может измениться в 2023-м, но не раньше.

И тем не менее командный мостик вновь подвёл Леклера. Неудивительно, что после потери Шарлем ценных очков (от 8 до 13 в зависимости от второго места позади Хэмилтона или победы), по слухам, некоторые сотрудники «Феррари» поначалу не захотели идти под призовой подиум радоваться победе Сайнса. Ничего личного по отношению к Карлосу: просто своё брала горечь за «подставу» фактического лидера команды.



В итоге «бунт» удалось предотвратить, но слухи про него дошли до прессы — причём со стороны не какого-то случайного человека, а бывшего пресс-атташе «Феррари» Альберто Антонини.

Шарль Леклер перед Гран-при Австрии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Появился и ещё один слух: якобы Леклер должен был улететь из Великобритании вечером в воскресенье одним рейсом с некоторыми сотрудниками «Феррари», но решил изменить собственные планы и остаться в Лондоне ещё на день. То есть фактически избежал общения с коллегами по «Скудерии».



Наконец, появилось видео со встречи Леклера и Бинотто, которая состоялась вечером во вторник в Монако: пилот и его руководитель поужинали в Hotel de Paris. Никаких деталей нет: просто случайные очевидцы заметили двух главных людей в «Феррари» в момент, когда они прощаются.

Разумеется, сразу пошли предположения: на фоне явной ошибки «Феррари» и якобы имеющего места недовольства со стороны Леклера и его стороны гаража Бинотто решил как можно быстрее встретиться с пилотом и всё спокойно обсудить. Мудрый шаг, если так.



Во время общения с прессой перед Гран-при Австрии Леклер, разумеется, опроверг все слухи о возможных проблемах внутри «Феррари» и заявил, что команда едина. Ну, было бы странно, если бы монегаск ответил по-другому. Предстоящий этап на «Ред Булл Ринге», а также ещё две гонки до летней паузы в календаре Ф-1 — лучшая возможность для «Феррари» извлечь уроки и наконец-то помочь своему лидеру. А иначе неминуемо пойдут новые пересуды: а будет ли Леклер отрабатывать свой контракт до конца 2024-го, если даже одна из двух быстрейших машин не позволяет ему побеждать.