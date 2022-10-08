Не стоило радоваться неудаче Шумахера! После своего поступка Алонсо уже 16 лет без титула

Сезон 2006 года был одним из самых напряжённых и непредсказуемых в Формуле-1 — за два этапа до конца сезона семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер и действующий обладатель титула Фернандо Алонсо лидировали в общем зачёте с равным количеством очков. Последние гонки должны были стать невероятной битвой двух главных на тот момент пилотов в пелотоне. Причём для Михаэля это был прощальный сезон — месяцем ранее на Гран-при Италии Красный барон заявил, что покидает Формулу-1.

Увы, его последняя битва закончилась слишком быстро. И благодаря Алонсо — не очень красиво.

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В квалификации перед Гран-при Японии не было равных пилотам «Феррари» — причём на поуле уже во второй раз в карьере оказался новичок «Скудерии» Фелипе Масса, а Михаэль остался вторым, проиграв напарнику чуть более десятой доли секунды. Второй ряд оккупировали гонщики «Тойоты» — Ральф Шумахер и Ярно Трулли, а Фернандо Алонсо стартовал лишь пятым — бок о бок со своим партнёром по «Рено» Джанкарло Физикеллой.

Старт Гран-при Японии 2006 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пилоты «Феррари» на старте сохранили первое и второе места, а Алонсо опередил Трулли и стал прессинговать Ральфа Шумахера в борьбе за третье место. На третьем круге Масса и Михаэль поменялись позициями — Шумахер возглавил гонку. А вот Ральфа Фернандо прошёл лишь на 13-м круге — к моменту первых пит-стопов. За счёт чуть более поздней дозаправки Алонсо опередил Массу и вышел на вторую позицию, но Шумахеру он уступал уже более пяти секунд.

Вторые пит-стопы не изменили статус-кво: Шумахер вернулся на трассу с комфортным отрывом от шедшей позади «Рено» и должен был завоевать третью победу подряд — она позволила бы Красному Барону на свою последнюю гонку в карьере приехать лидером чемпионата. Но уже в девятом повороте круга выезда из боксов мотор лидера гонки вышел из строя — Шумахер припарковал дымящуюся «Феррари» на газоне и пешком отправился в паддок.

Фото: Кадр телетрансляции

Алонсо, проезжая мимо сломавшейся машины соперника, не сдержал радости и вскинул вверх руку, хотя даже при сходе Шумахера борьба в общем зачёте не закончилась. В случае победы Михаэля в Бразилии и финиша Алонсо за пределами топ-8 немец в восьмой раз стал бы чемпионом. Но на «Интерлагосе» немец из-за прокола финишировал только четвёртым, и в итоге второй титул оформил Фернандо. С уходом Красного Барона испанец стал самым титулованным пилотом на решётке, однако с тех пор прошло уже 16 лет — и свой третий чемпионат в Ф-1 он пока так и не выиграл.



Вторым в той гонке в Японии финишировал Масса — Шуми продолжит присматривать за бразильцем и в следующем сезоне, поскольку останется советником команды, но свой лучший шанс стать чемпионом Фелипе потеряет в драматичной концовке сезона-2008. А уже в 2010-м в «Феррари» придёт Алонсо, и Масса вновь окажется на вторых ролях.

Масса и Алонсо на подиуме Гран-при Японии 2006 года Фото: Paul Gilham/Getty Images

Третьим в Сузуке стал Джанкарло Физикелла — для итальянца это будет последний подиум в составе «Рено». Французскую команду он покинет в 2008-м, будет выступать за «Форс Индия», принесёт ей первые поул и подиум, а ещё проедет несколько гонок за «Феррари» — подменяя травмированного Массу. Физикелла до сих пор выступает за «Скудерию», но уже в гонках GT.