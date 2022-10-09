В Ф-1 настала эпоха Ферстаппена: Макс превзойдёт Шумахера, а Хэмилтона и Алонсо уже затмил

В Формуле-1 ещё не было такого, чтобы гонщик, которого поздравляют с победой в чемпионате, самостоятельно высчитывал очки и спорил с промоутерами, не веря в свой титул. Сумбур на финише Гран-при Японии, когда весь паддок лишь после финиша бросился изучать правила начисления очков при сокращении дистанции, внёс некоторое оживление в чемпионство голландца, которое на фоне вечных проблем «Феррари» давно стало неизбежным.

Однако эта неизбежность не должна вводить в заблуждение — Ферстаппен добился редкого триумфа и закрепился в статусе главного гонщика Формулы-1 на данный момент. Макс уже сейчас такая же икона спорта, как Фернандо Алонсо или Льюис Хэмилтон, а в будущем достигнет уровня Михаэля Шумахера и почти наверняка превзойдёт и его.

Талант, сравнимый с Шумахером

В последний раз новый двукратный чемпион появлялся в Формуле-1 в 2014-м, когда Хэмилтон победил в первый год турбогибридной эры. В XXI веке до Ферстаппена вообще лишь трое гонщиков выигрывали свой второй титул — это Себастьян Феттель в 2011-м и Фернандо Алонсо в 2006-м. А вообще за 72-летнюю историю Формулы-1 два или больше титулов выигрывали лишь 17 человек. Так что теперь Макс — по всем меркам пилот исторических масштабов.

Ферстаппену всего 25 лет, но он уже восемь лет выступает в Формуле-1 и за это время сильно изменился. Сегодня Макс — блестящий профессионал, который лучше всех справляется со своей работой и приносит результат. Из ошибок в этом году у него лишь вылет в Барселоне да неосторожная атака на Норриса в Сингапуре — это уже совсем не тот инфантильный паренёк, который, проигнорировав жёлтые флаги в квалификации в Мексике, шутил: мол, что эти судьи мне сделают — у меня и второй круг лучше, чем у других.

Ферстаппен обгоняет Леклера в первом повороте Гран-при Японии Фото: Clive Rose/Getty Images

Голландец доказал, что умеет чётко фокусироваться на цели и знает, что ему нужно для её достижения. Другими словами, вокруг Ферстаппена имеет смысл строить команду — так же, как «Мерседес» в какой-то момент стал строиться вокруг Хэмилтона, так же, как в 2000-х вокруг Алонсо строилась «Рено». Но время Льюиса и Фернандо в Ф-1 так или иначе подходит к концу, будущее — за Ферстаппеном.

За нынешнее чемпионство Макс должен благодарить Эдриана Ньюи и его превосходное шасси, однако нет сомнений, что и в любой другой команде Ферстаппен выжимал бы из машины всё, на что она способна. Голландец — уникальный талант, сравнимый с Шумахером, и почти наверняка однажды Макс, как и Михаэль, покинет команду, сделавшую её чемпионом, и уже сам попытается сделать кого-то чемпионом. И разве у кого-то из нынешних гонщиков это может получиться лучше?

Возрождение «Ред Булл»

В отличие от Макса, «Ред Булл» свой чемпионат ещё не выиграл, но за четыре этапа до конца сезона опережает «Феррари» в Кубке конструкторов на 165 очков — с таким запасом австрийцы оформят титул если не в Остине, то уж в Мехико — наверняка. И у этой победы тоже большое значение.

Частная команда Дитриха Матешица вписала себя в историю Ф-1 ещё в начале 2010-х, завоевав четыре Кубка конструкторов подряд. К тому моменту лишь четырём командам за всё время существования первенства удалось выиграть больше двух Кубков конструкторов. Однако затем наступил 2014 год, из-за проблем с моторами «Ред Булл» откатился назад и много лет наблюдал за борьбой за титул со стороны.

Хельмут Марко и Эдриан Ньюи поздравляют Ферстаппена с победой Фото: Clive Mason/Getty Images

В 2021 году австрийцы наконец навязали «Мерседесу» борьбу — и в скандальном Гран-при Абу-Даби Ферстаппен в последний момент увёл у Хэмилтона титул, но в Кубке конструкторов «Ред Булл» остался позади. Могло показаться, что построить по-настоящему самую быструю машину в Милтон-Кинсе смогли лишь раз — и четыре года почивали на лаврах, но нет.

Сегодня команда «Ред Булл» – это такая же неотъемлемая часть стартовой решётки, как «Феррари», «Макларен» или «Уильямс». Возможно, у Милтон-Кинса и нет двух сотен побед в Гран-при, как у «Скудерии», а сама команда не ведёт родословную из 60-х — как Уокинг с Гроувом, но «Ред Булл» доказал, что способен на долгой дистанции — десятилетий! — сражаться с признанными авторитетами чемпионата. Сражаться и побеждать их, изначально будучи всего лишь производителем газировки.

Сезон-2023 будет ещё круче

Нынешняя эпоха в истории Формулы-1 будет считаться золотой: опытнейшие Алонсо и Хэмилтон бок о бок сражаются с молодыми звёздами — Ферстаппеном, Леклером, Норрисом и Расселлом. Если идея с ограничением бюджетов сработает так, как планирует Liberty, то в следующем году за чемпионство будут бороться сразу три команды — в «Мерседесе» вроде бы поняли причину своих проблем, а в «Феррари» проведут работу над ошибками. Так что есть все основания полагать, что, несмотря на все усилия ФИА, сезон-2023 окажется ещё более захватывающим.