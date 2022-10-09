Леклер считает, что заслуженно был оштрафован на пять секунд на Гран-при Японии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что стюарды ФИА приняли правильное решение, когда решили оштрафовать монегаска на пять секунд во время Гран-при Японии.

Из-за штрафа Леклер лишился второго места, уступив его Серхио Пересу из «Ред Булл». Леклер был оштрафован за то, что срезал шикану в концовке гонки.

«Я совершил ошибку и попытался свести её к минимуму, пытаясь ехать прямо. Я не знал, что это был последний круг, но штраф в пять секунд был правильным решением, если честно.

Конец гонки был очень трудным. Очевидно, что Чеко оказывал сильное давление сзади, а у меня были проблемы с обеими передними шинами. В конце концов я допустил ошибку, но мы действительно боролись сегодня», — приводит слова Леклера RaceFans.