Леклер считает, что заслуженно был оштрафован на пять секунд на Гран-при Японии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что стюарды ФИА приняли правильное решение, когда решили оштрафовать монегаска на пять секунд во время Гран-при Японии.
Из-за штрафа Леклер лишился второго места, уступив его Серхио Пересу из «Ред Булл». Леклер был оштрафован за то, что срезал шикану в концовке гонки.
«Я совершил ошибку и попытался свести её к минимуму, пытаясь ехать прямо. Я не знал, что это был последний круг, но штраф в пять секунд был правильным решением, если честно.
Конец гонки был очень трудным. Очевидно, что Чеко оказывал сильное давление сзади, а у меня были проблемы с обеими передними шинами. В конце концов я допустил ошибку, но мы действительно боролись сегодня», — приводит слова Леклера RaceFans.
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