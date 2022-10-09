Смерть гонщика ничему не научила? Ф-1 повторила ошибку, которая стоила жизни Бьянки

Гран-при Японии из-за сильного дождя и многочисленных инцидентов уже на первом круге был остановлен — проводить гонку в таких условиях небезопасно. Но попытки организаторов расчистить трассу оказались для пилотов куда большей угрозой, чем реки воды на асфальте!

Самым опасным инцидентом на старте гонки стал вылет Карлоса Сайнса — «Феррари» на высокой скорости поперёк трассы бросило в отбойник. Машина застряла на обочине и повредила заграждения, и, чтобы эвакуировать автомобиль, дирекция гонки отправила к месту аварии трактор.

Однако в тот момент, когда эвакуатор выехал на гоночное полотно, по нему продолжали ехать пилоты — и на него едва не налетел Пьер Гасли! Дело в том, что место аварии Сайнса — довольно узкий и скоростной изгиб, и на фоне низкой видимости, окажись «Альфа Таури» немного левее, ничто не спасло бы гонщика и работавшего на тракторе маршала от тяжёлой аварии.

Пьер Гасли Фото: Кадр трансляции

Эпизод вызвал бурю негодования в паддоке, а Гасли был просто в ярости. Дело в том, что восемь лет назад на этой же самой трассе в похожих условиях дирекция гонки допустила такую же ошибку. Тогда, в 2014-м, чтобы эвакуировать машину Сутиля, судьи отправили в гравийную ловушку эвакуатор — и именно в этот момент с мокрой от дождя трассы соскользнул Жюль Бьянки.

Француз на полном ходу вылетел в трактор, ударившись о него головой — «гало» тогда не было. Бьянки впал в кому, а спустя несколько месяцев скончался, не приходя в сознание. Эта трагедия стала ударом для всей Формулы-1 и ускорила появление защиты кокпита.

ФИА пообещала после гонки разобраться с этим эпизодом, однако тут же выпустила заявление. В нём чиновники попытались оправдаться, заявив, что трактор выехал на трассу уже после сигнала о появлении красных флагов, однако на видео с бортовой камеры Гасли видно, что эвакуатор выехал в тот момент, пока электронное табло мигало жёлтым.

После поднявшегося в паддоке шума ФИА уже не удастся замять этот эпизод — гонщики почти наверняка потребуют детального отчёта о том, кто, как и кому выдал команду водителю трактора выезжать на трассу. В правила внесут изменения, чтобы впредь подобного не могло произойти. Но поспешная попытка ФИА оправдаться при её борьбе за безопасность вплоть до принудительного снятия пирсинга её очевидно не красит.

«Что за чёрт? Как такое произошло? Мы в такой ситуации потеряли человеческую жизнь несколько лет назад. Мы рискуем своими жизнями, особенно в подобных условиях. Мы хотим гоняться. Но такое… Это неприемлемо», — уже успел написать в своём «твиттере» Ландо Норрис.

На момент подготовки материала дирекция Гран-при Японии не приняла решения о возобновлении гонки.