«Планирую продолжать карьеру на топ-уровне». Мазепин — о событиях в Ф-1 и своём турнире

В минувшие выходные в Сочи прошёл первый этап нового Кубка Никиты Мазепина по картингу. Его проведение анонсировал благотворительный фонд Никиты «Мы выступаем как один», который поддерживает спортсменов, отстранённых от международных соревнований по неспортивным причинам. Пока фонд продолжает активно расти (за последний месяц присоединились спортсмены из Сочи, Тюмени, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и Стокгольма), сам гонщик обратился к своему любимому виду спорта. Мы выяснили у Мазепина, как возникла идея кубка, и заодно задали несколько вопросов про нынешний сезон Формулы-1.

— Никита, как решили организовать картинговый турнир и как он сочетается с работой вашего фонда?

— Пока фонд не занимается поддержкой картингистов. Это моя личная инициатива: провести кубок и поддержать данный вид спорта. В первую очередь речь о поддержке юных картингистов, которые тренируются и работают над собой наравне со взрослыми. В этом году мы подарили новые шины всем участникам категории «Микро» для участия в Кубке на всех трёх этапах. А начиная со второго этапа все участники категории «Мини» будут освобождены от уплаты обязательного сбора. Это даёт шанс большому числу гонщиков со всех уголков России принять участие в мощном соревновании и получить ценный опыт борьбы, а сильнейшим – достойную победу.

Призовой подиум на первом этапе Кубка Никиты Мазепина Фото: Фонд «Мы выступаем как один»

— Как оцениваете первый этап? И где пройдут остальные?

— Первый этап прошёл очень ярко и подарил много интересных моментов — уверен, что дальше драйва будет ещё больше! Место проведения, картодром в Пластунке в Сочи, выбрано неслучайно – в детстве я сам принимал участие в кубке по картингу на этой же трассе. Второй и третий этапы Кубка пройдут здесь же: 3-4 декабря и 14-15 января соответственно.



Картодром функционирует с 1987 года и является одним из старейших в нашей стране. В этом году территорию картодрома привели в порядок: трассу местами расширили, изношенное покрытие заменили свежим асфальтом. Тренироваться теперь гораздо удобнее. Я очень рад, что это место сохраняет свою первозданную атмосферу.

Кубок Никиты Мазепина. Победители первого этапа:



«МИНИ» — Гамид Алишихов, Махачкала

«Супер МИНИ» — Андрей Аверьянов, Москва

OK-Junior — Егор Талдыкин, Тула

OK — Илья Дунин, Ростов-на-Дону

KZ2 — Ярослав Шевырталов, Краснодар.

— Поговорим про Формулу-1. Как оцениваете чемпионство Макса Ферстаппена и его рекорды в нынешнем сезоне?

— Я рад за Макса. После прошлого сезона и его спорного завершения он вернулся в прекрасной форме, с новым болидом и доказал своё лидерство. Мы с ним практически ровесники, и я вдохновлён его результатами, особенно с учетом того, насколько сильные и опытные соперники у него были.

— Сможет ли кто-то составить конкуренцию Ферстаппену в следующем году?

— Ф-1 – непредсказуемый спорт. Точно есть претенденты.



— Как относитесь к штрафу «Ред Булл» за превышение лимита расходов?

— Формула-1 внедряла эти правила, чтобы все команды были в равных условиях. Такая практика есть во многих видах спорта, например, в баскетбольной НБА. Определённо, в этом есть логика – у кого-то неограниченные ресурсы, а у кого-то их гораздо меньше. И раз все приняли эти новые условия, то их нужно соблюдать.

— Формулу-1 покидает Даниэль Риккардо, а Фернандо Алонсо внезапно сменит «Альпин» на «Астон Мартин»…

— Каждый год приносит изменения. У Фернандо был тяжёлый сезон в «Альпин», и он не очень ладил с напарником. Даниэль – очень яркий человек, и вполне возможно, что он вернётся. Посмотрите на Кевина Магнуссена – можно сказать, что у него появилась возможность благодаря моей ситуации. Зла на него не держу – ничего личного, только бизнес. И он хорошо себя показывает.



— Как оцениваете выступление вашей бывшей команды «Хаас» в 2022 году?

— То, что я успел понять, пока со мной не разорвали контракт: болид был отличный, это должно было обеспечить хороший результат. Так и было моментами, и очки команда тоже зарабатывала. Достаточно ли? Не уверен.



— Что сейчас происходит с вашим судебным разбирательством с «Хаасом» насчёт невыплаченной зарплаты?

— Дело находится в арбитражном суде в Швейцарии. Мы ждём от арбитров дату слушания.



— Ждать ли от вас объявлений насчёт новых выступлений в ралли-рейдах или где-то ещё?

— Не скрываю, что планирую продолжать карьеру в автоспорте на топовом уровне. Так что ждите новостей.