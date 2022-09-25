Сегодня должна была состояться последняя гонка Ф-1 в Сочи. Как бы она прошла и кто победил

Россия по понятным причинам надолго осталась без Гран-при Формулы-1. Если бы не события 2022 года, то сегодня на «Сочи Автодроме» состоялась бы прощальная гонка Ф-1 перед переездом этапа на «Игору Драйв» — как минимум на три ближайших сезона. Гран-при России досрочно ушёл в историю, так что нам остаётся лишь представить, как сложилась бы последняя гонка Ф-1 в Сочи.

Ворох штрафов за моторы

В прошлые годы «Сочи Автодром» был тем местом, где многие команды решали пойти на штрафы за установку сверхлимитных элементов силовых установок — по крайней мере, это касалось лидеров, чьи машины были достаточно быстры для прорыва с последних мест на стартовой решётке. Тот же «Ред Булл» почти неизменно выбирал Сочи для штрафов, ведь российский календарь идёт в календаре перед домашней для «Хонды» «Сузуки».

Да, формально сейчас роль «Хонды» для «быков» стала ниже, но всё равно легко представить, что «Ред Булл» так скорректировал бы выбор наказаний, чтобы пойти на них именно в России — тем более что в Японии обгонять точно сложнее. Да и многие другие команды отложили бы штрафы с Монцы на Сочи. Соответственно, после субботней квалификации мы не смогли бы сразу опубликовать почти точную стартовую решётку, а, как обычно, ждали, в каком порядке стюарды Гран-при применят штрафы и кто где окажется.

В 2022 году на Гран-при России снова было бы дождиво Фото: Mark Thompson/Getty Images

Дождевая квалификация

Предварительные прогнозы погоды обещали дождь в Адлере в день гонки, но всё-таки по факту сегодня над «Сочи Автодромом» светит солнце, а температура составляет комфортные 19 градусов. А вот накануне шёл дождь — так что результаты квалификации вполне могли оказаться неожиданными, тем более с учётом штрафов за моторы, которые были способны повлиять на тактику команд.

Дельфинирование в «Омеге»

Жаль, но мы не сможем посмотреть, как бы себя вели в Сочи болиды, построенные по регламенту 2022 года. А было бы любопытно — с учётом длинных прямых и скоростного поворота «Омега». Можно только предполагать, как сильно прыгали бы машины в затяжном третьем повороте — и насколько успешно с этим изгибом вдоль Медальной площади справлялись бы Хэмилтон и Расселл. Вероятно, «Сочи Автодром» не стал бы для «Мерседеса» одной из самых приятных трасс.

Больше обгонов, чем обычно

Вопреки сложившемуся мнению, сочинская трасса не была так уж ужасна с точки зрения борьбы — просто все эти обгоны обычно происходили в средней группе и далеко не всегда попадали в телетрансляцию, а впереди всё шло довольно уныло. Можем предположить: в 2022-м обгонов стало бы ещё больше. Два финальных 90-градусных поворота не так сильно разделяли бы двух соперничающих гонщиков, так что на длинной стартовой прямой у преследователя оставались бы все шансы на успешную атаку благодаря слипстриму.

Правда, возможно, нам бы вновь не хватило сражения именно за победу. Про вероятное отставание «Мерседеса» мы уже поговорили, так что интрига зависела бы только от скорости «Феррари». Но почему-то кажется, что всё прошло бы, как в Монце: преимущество «Ред Булл» оказалось не подавляющим, но вполне достаточным.

Новая победа Ферстаппена

Главное, что могло бы помешать очередному успеху Макса, – не «Феррари», а тот самый вероятный штраф за замену двигателя. Но, вероятно, и он бы не встал на пути Ферстаппена к 12-й победе. Предположим, что голландец отложил бы штраф с Монцы на Сочи и потерял скромные пять стартовых позиций. Учитывая скорость «Ред Булл», у нас есть все основания предположить, что Ферстаппен точно так же вернулся бы в число лидеров уже спустя несколько кругов и в итоге поехал к победе — не так важно, обогнал бы он представителей «Феррари» на трассе или во время волны пит-стопов. В любом случае нас ждали бы гимны Нидерландов и Австрии.

Конец немецкого доминирования

Таким образом, «Мерседесу» не удалось бы сохранить стопроцентный показатель побед на Гран-при России. Год назад дождь и упрямство Норриса спасли «Серебряные стрелы», но в 2022-м уже ничто не помешало бы появлению второго бренда в списке победителей российской гонки. Соответственно, в прошлое ушли бы сразу два рекорда: неизменные победы «Мерседеса» как на Гран-при России, так и конкретно в Сочи.

Мазепин без очков, Шварцман на «Феррари»

Напоследок — о россиянах. Раз уж мы фантазируем, что Гран-при России на месте, очевидно, что и Никита Мазепин как ни в чём ни бывало проводит второй сезон в составе «Хааса» за рулём болида в цветах триколора. Увы, у Мазепина всё равно почти не было бы шансов на очки в Сочи: этапы в Спа и Монце показали, что «Хаасу» противопоказаны скоростные трассы, так что американская команда теряла бы слишком много времени на длиннющей стартовой прямой. Соответственно, успехом стали бы просто выход во второй сегмент квалификации и борьба на подступах к топ-10.

Никита Мазепин на «Сочи Автодроме» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Ну и наверняка в Сочи в рамках уикенда Ф-1 мы бы увидели ещё одного представителя России. Можно предположить, что «Феррари» выбрала бы для работы Роберта Шварцмана на первой пятничной тренировке именно его домашний этап. Да, в некоторых местах тут близковаты стены, но в целом трассу не отнести к самым аварийным. Так что в пятницу и субботу СМИ писали бы про россиянина за рулём «Феррари» в Ф-1. Если бы 2022-й не получился таким, каким он получился.