«Хаас» ответил на уведомление швейцарского суда по иску Никиты Мазепина
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Команда Формулы-1 «Хаас» ответила на уведомление швейцарского суда по иску бывшего российского пилота команды Никиты Мазепина.
«Хаас« ответил на уведомление швейцарского суда по иску Мазепина. Теперь стороны ждут назначения арбитров и даты слушания», — цитирует ТАСС источника, знакомого с информацией.
Напомним, ранее Мазепин сообщил, что обратился в суд из-за задолженности по зарплате перед ним со стороны «Хаас».
Перед началом сезона Формулы-1 американская команда приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является его отец Дмитрий Мазепин.
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