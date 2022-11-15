«Невероятно неблагодарный!» Фанаты жгут атрибутику чемпиона Ф-1 и отрекаются от него

Формулу-1 продолжает штормить по итогам Гран-при Бразилии на «Интерлагосе». В центре внимания, разумеется, скандал с участием пилотов «Ред Булл»: Макс Ферстаппен наплевал на приказ команды и не пропустил вперёд Серхио Переса, которому два очка могли сильно помочь в борьбе за звание вице-чемпиона мира. Болельщики мексиканца и не только предсказуемо отреагировали на случившееся: хейтом в адрес голландца. Мы собрали самые интересные высказывания в соцсетях.

Elninjatotochin: «Как же много вреда нанёс Макс «Ред Булл». Бренду, команде… А они защищают его предательство и эгоизм. Макс, ты как человек дерьмо. Ты предал того, кого сам называл легендой. Но с тобой навсегда останется факт, что чемпионом тебя сделал Чеко».

CaulfieldTim: «Такое глубоко разочаровывает. Эгоистично. Глупо. Мелочно. Ну и доказывает, что все хейтеры были правы. А как же наследие? И что мне делать со всей атрибутикой «Ред Булл»?

Кстати, некоторые болельщики ответили на этот вопрос радикально. Например, один фанат решил пожарить бейсболку Ферстаппена на гриле. Правда, отметим: кепка не нынешнего сезона.

Другой фанат поступил не менее радикально: он взял «чемпионскую» футболку пилота «Ред Булл» и покромсал её с помощью ножниц.

Ну и вернёмся к комментариям болельщиков…



ArunSyon: «Таков настоящий Макс! Самовлюблённый и никогда не понимающий остальных. Даже когда его напарникам нужны очки в личном зачёте. Он едва ли хоть когда-то следовал командной тактике. Почему же тогда Перес должен позволять ему обходить себя?»

SPARROD: «Очевидно, что выражения «командная работа» в твоём словаре нет. Удачи, чемпион. Есть вещи поважнее гонок, а ты не тот чемпион, за которого мне хотелось бы болеть».



Diego63850295: «Ты ужасный командный игрок. Как же легко забыть, как он помогал тебе выиграть два титула. А твоё эго не позволило отдать позицию».

U2izaken7: «С этого момента больше никакой поддержки Ферстаппену. Чеко много раз ему помогал, а сегодня Чеко тоже понадобилась помощь, и мы видели, что произошло. Когда Чеко уйдёт из «Ред Булл», команда потеряет множество фанатов. Я снова начну болеть за «Феррари», без сомнений».



DonRob97: «Самый нелюбимый фейковый чемпион всех времён. Ты не напарник, ты едешь сам по себе при помощи других».



PhilippeHaack: «А может, это Чеко недостаточно хорош, что не мог подъехать к Максу достаточно близко, чтобы тот позволил ему себя пройти? Он не держался на уровне Макса, хотя у того была повреждённая машина. Прежде чем обращаться к команде, Чеко должен был удостовериться, что он в пределах одной секунды».



Zayn_Daniel10: «Увольте Переса, который специально попадает в аварии!»

jovany1981: «Сегодня я видел, что у Макса есть напарник, а у Чеко – нет. Мексиканцы два года поддерживали тебя, Макс, но больше мы тебя не любим».

Danielchscz: «Мы с дочерью стали свидетелями невероятно захватывающего финала сезона-2021. Благодаря Чеко ты выиграл свой первый титул, теперь у тебя в кармане уже два, но ты не считаешь нужным помочь напарнику. Невероятно неблагодарный!»



LizevanWyk: «Бразилия стала уже вторым случаем в этом году, когда Чеко пообещали, что Макс вернёт ему позицию. Этого не случилось. И вы хотите, чтобы мы поверили, что в финальной гонке будет по-другому? «Ред Булл», время решить, цените ли вы Чеко. Или вам следует изменить название с RBR на MVR??»



RodrigoAnayaM: «Мы никогда не забудем того, что случилось. Вы хотите сделать вид, что ничего не произошло, но мы как болельщики хотим адекватного выговора в адрес Ферстаппена. Он не превыше команды. Он не владелец, он наёмный сотрудник. Интересно, что бы сделал Матешиц…»

FabGar78: «Не могу дождаться Макса в следующем году в Мексике. Он получит тёплый приём!»



MeroAlSaad: «Макс ведёт себя как босс и принижает «Ред Булл». Мне бы хотелось обменять его на Леклера, если это возможно – даже если это будет стоить нам титула».



keith_oswin: «Команда не уважает саму себя, своих спонсоров, спорт и даже страну, не наказав Макса».



Prasunshukla: «Я требую от всех болельщиков бойкотировать продукцию спонсоров и «Ред Булл». Они не заслуживают нашей поддержки».



butterstar2000: «И вот когда я подумал, что мои ожидания от Макса Ферстаппена уже не могут стать ещё ниже… Ужасный человек».