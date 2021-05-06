Главные ляпы «Гонщика» Сталлоне. Ужасному фильму о гонках 20 лет

Чуть больше 20 лет назад — в конце апреля 2001 года — в широкий прокат вышел «Гонщик» Сильвестра Сталлоне — фильм настолько плохой, что вашему автору не хватило сил сдать этот текст вовремя.

Чемпионат мира CART

Изначально Сильвестр Сталлоне — а именно он является автором сценария и продюсером «Гонщика» — хотел снять кино про Формулу-1 и даже несколько раз приезжал на этапы, но в итоге (к огромному счастью!) договориться с Берни Экклстоуном не удалось. Но Сталлоне не растерялся и всё-таки снял фильм — но про серию CART (позже этот чемпионат вошёл в нынешний IndyCar). И почему-то в фильме эту серию называют чемпионатом мира, а один из её этапов проходит во Франции. И смотрят эту серию 900 миллионов фанатов по всему миру (рекорд Ф-1 за последние 15 лет — 600 млн в 2008 году). Ну допустим…

С самого начала фильма нас знакомят с главным героем — дебютантом Джимми Блаем, который к середине сезона выиграл уже пять гонок! Неплохо, правда? Но руководитель команды Карл Генри им недоволен: парень, на его взгляд, не тянет. То есть Блай едет натурально как Дзанарди или Монтойя, в дебютном сезоне борется за титул, но Генри этого мало.

Камео Марио Андретти Фото: Driven

Правда, довольно быстро сомнения Генри становятся понятны: Блай ведёт себя как испорченный ребёнок. Журналисты его раздражают, фанаты — отвлекают и не дают готовиться, а гнусный менеджер (он же по совместительству родной брат героя) лишь подливает масла в огонь, находя всё новых и новых спонсоров. Как же тут жить? Блай начинает сомневаться в выбранном пути. Пять побед в чемпионате? Борьба за чемпионство? Да кому всё это нужно, если девушка ушла к другому? Ну и пусть, что вас связывают лишь две минуты экранного времени и неловкая сцена в бассейне.

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Чем на этот вызов отвечает герой? Да тем же, чем и любой другой на его месте! Он на глазах спонсоров и журналистов угоняет выставочный прототип нового, ещё не тестировавшегося, шасси и уезжает кататься на нём по улицам города… И чудесно в этой сцене даже не то, что выставочный прототип зачем-то привезли на презентацию под завязку заправленный, а рядом ещё и бригада механиков была, чтобы его завести. Нет, чудесно то, что второй прототип оказывается тоже заправлен — и Джо Танто (герой Сильвестра Сталлоне) отправляется за парнем в погоню. Нет, мудрый Танто не звонит в полицию предупредить о не вполне адекватном молодом человеке на дорогах общего пользования, который явно угрожает здоровью других участников движения.

Гонка по улицам города Фото: Driven

К слову, Танто появился в фильме только потому, что босс команды хотел подстегнуть Блая. И ветеран, который уже не меньше года не выступает в гонках, это, конечно, куда более эффективный способ надавить на пилота, чем молодой и голодный до побед мексиканец Мемо Морено. Поэтому Морено просто высаживают посреди сезона из кокпита ради Танто. А потом просто так высадят Танто — чтобы вернуть Морено.

Но и это не помогает — перед финальным этапом, когда у Блая ещё есть шанс отобрать титул у действующего чемпиона Бо Бранденбурга, Карл Генри решает не брать Блая на следующий сезон, а вместо него пригласить… Бранденбурга! Не в пару к Блаю, вместо стареющего Танто или травмированного Морено, а вместо него!

И, разумеется, в последней гонке Джимми придётся бороться за титул, стартуя с последнего места. Ведь к квалификации он восстановиться не успел, а на следующий день уже готов прыгать на сломанной ноге и за четыре секунды выскакивать из кокпита.

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Сталлоне поставил не на того

Проблема этого фильма даже не в странных диалогах или причудливых любовных линиях, которые местами смотрятся так, словно это подростковое фэнтези, а не спортивная драма. Проблема в том, что спорт в этом фильме показан чрезвычайно криво — будто Сталлоне вообще ничего не понял, когда приезжал на этапы.

Судите сами: Джо Танто намеренно задерживают в боксах, чтобы он выехал с пит-лейна (на той же скорости, что и пилоты на трассе) и вклинился бы между лидировавшим Блайем и преследовавшим его Бранденбургом. В итоге Танто сдерживает соперника Блая лишь пару поворотов. Не проще ли было приказать Танто устроить аварию и спровоцировать жёлтые флаги, без выкрутасов с пит-стопами?

Танто выезжает с пит-стопа без лимитатора Фото: Driven

В эпизоде, рассказывающем о финальном этапе, авторы поленились подобрать кадры с нужными автомобилями. Вот Блай и Танто едут по улицам Детройта с мощными антикрыльями на носовых обтекателях, в следующую секунду — они на овале с минимальными «крылышками» по бокам и вот — снова в Детройте. Если даже монтаж гоночных сцен — «визитной карточки» фильма — сделан халтурно, то чего ожидать от всего остального? Халтура она и есть халтура.

Графика в некоторых кадрах выглядит едва ли не хуже, чем на игровых консолях того времени (2001 год), хотя на экранах уже побывали «Матрица» и «Скрытая угроза» с отличными спецэффектами. К слову, бюджеты у «Гонщика» и первого эпизода «Звёздных войн» вполне сопоставимы — 94 и 115 миллионов долларов.

В сравнении с «Днями грома», на который явно ориентировались создатели «Гонщика», фильму не хватает автоспорта и принципиального противостояния — каждый занят больше борьбой с собой, чем друг с другом. «Гонке» про Ханта и Лауду этот фильм уступает тем, что рассказывает выдуманную (притом плохо!) историю. Если мерять «Гонщика» критериями «Смертельной гонки» и «Форсажей» — адреналинового киноразвлечения, то и тут поделие Сталлоне выглядит несуразно и неубедительно. И даже экранизация комиксов про Мишеля Вальяна кажется более продуманной и не пытается делать вид, что рассказывает о возможных в реальной жизни событиях. Короче, «Гонщик» — это худший в истории фильм об автоспорте.

Пилоты на подиуме почему-то в перчатках Фото: Driven

Фильм на самом деле и не пытается рассказать о гонках, для Сталлоне гонки в данном случае — лишь способ перепродать старые-добрые картонные образы: босса команды, который считает слабостью спасение друга вместо гонки, умудрённого опытом ветерана, который помогает протеже нестерпимо банальными клише. Ни Танто, ни Генри не вызывают ни уважения, ни сочувствия. Как и протагонист — начисто лишённый харизмы, характера и какой бы то ни было цели своего существования.

Единственный, кто хоть немного в этом фильме напоминает реального спортсмена, это Бранденбург. Он либо на трассе, либо тренируется, не рефлексирует и в итоге обретает то, чего ему не хватало. Возможно, сосредоточься фильм на его истории, уместными были бы и романтические линии, и рассуждения о смысле всего этого катания по кругу (Бо — уже чемпион, в отличие от новичка, который такими вопросами задаваться вообще не должен). В итоге же Сталлоне подсовывает нам Джимми Блая — нелепое ничто, коим является весь фильм «Гонщик».