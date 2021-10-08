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«Гран-при» — самый правдоподобный фильм о Формуле-1, как он создавался, история

История первого крутого фильма про гонки. Как «Гран-при» удалось стать легендой
Лев Дорогов
«Гран-при» — первый крутой фильм про гонки
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Чемпион Формулы-1 на время стал оператором, а Бандини предсказал место собственной смерти….

В декабре этого года исполнится 55 лет со дня премьеры поистине уникального фильма о Формуле-1 под названием «Гран-при». Особенность данной картины заключается в её достоверности, порой граничащей с документальностью. Даже сегодня при всех существующих компьютерных технологиях и спецэффектах пятидесятилетний «Гран-при» смотрится невероятно правдиво. В 1966-м режиссёру Джону Франкенхаймеру удалось сделать практически невозможное: снять трёхчасовой фильм с не самым оригинальным сюжетом, который при этом смотрится на одном дыхании. Как ему это удалось? Давайте попробуем разобраться.

Изначально Энцо Феррари не хотел помогать режиссёру, а Брюс Макларен перекрасил свой болид по просьбе создателей фильма

Согласно задумке главного идеолога и режиссёра фильма Джона Франкенхаймера, работа над картиной должна была идти параллельно с сезоном «Королевских гонок». То есть режиссёр хотел буквально синхронизировать съёмочный процесс с календарём сезона Ф-1, от этапа к этапу следуя по пятам за командами. Естественно, без поддержки гоночных коллективов и ФИА идея Франкенхаймера так и осталась бы идеей. При переговорах с руководством Ф-1 Джон даже прибегнул к помощи своих соотечественников Фила Хилла и Дэна Герни, которые должны были стать неким связующим звеном между американским режиссёром и миром Формулы-1.

В конечном итоге все команды благосклонно отнеслись к тому, что на протяжении всего сезона им придётся делить паддок со съёмочной группой, хотя Энцо Феррари поначалу был скептически настроен к проекту фильма. Комендаторе полагал, что у человека, не имеющего отношения к автоспорту, не получится снять достойную картину про мир гонок. Однако, после того как Франкенхаймер показал ему отснятый материал с Гран-при Монако, Энцо Феррари тут же поменял мнение и благословил режиссёра на создание фильма. В дальнейшем он даже разрешит снять одну из сцен на заводе «Феррари» в Маранелло.

Одной из важнейших фигур в создании фильма стал бывший пилот и основатель собственной гоночной школы Джим Расселл. Именно он вместе со своими механиками адаптировал для съёмок купленные болиды Формулы-3. Раскраска машин полностью соответствовала реальным ливреям того времени. Это делалось не только для достоверности происходящего, но и для того, чтобы упростить съёмочный процесс. Так при внешнем совпадении настоящего и «декоративного» пелотонов у режиссёра появлялась возможность использовать в фильме кадры, снятые во время гонок Ф-1. Кстати, именно по этой причине дебютный сезон в «Королевских гонках» «Макларен» провёл в несвойственной для себя бело-зелёной ливрее. Дело в том, что по просьбе создателей фильма Брюс Макларен перекрасил свой болид в цвета вымышленной японской команды «Ямура» (прямая параллель с «Хондой»).

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Также Джим Расселл должен был привить актёрам базовые навыки управления гоночным болидом. Однако не у всех исполнителей главных ролей нашёлся врождённый дар к гонкам. Так, например, Брайан Бедфорд, который воплощал на экране персонажа Скотта Стоддарда, не смог овладеть даже базовыми навыками управления машиной. В итоге было решено, что его персонаж будет пилотировать в балаклаве, дабы закрыть лицо дублёра. Вообще единственным актёром, который смог проявить себя за рулём болида, стал Джеймс Гарнер, исполнявший роль Пита Эрона. В честь этого ему даже было доверено исполнять некоторые пилотажные сцены без посторонней помощи.

Кстати, дублёрами в этом фильме являлись действующие пилоты Ф-1. За каждым персонажем был закреплён один гонщик, который в основном и выполнял все опасные для неподготовленного водителя элементы. В честь звёздных дублёров главные герои фильма даже получили свои фамилии. Так персонаж Бедфорда носит фамилию Стоддард – созвучно со Стюарт, герой Ив Монтана Сарти был назван в честь Сёртиса, Эрон – Эймон и, наконец, Барлини – Бандини. Плюс ко всему в основу персонажей легли черты характера, а также некоторые факты из биографии реальных пилотов.

Актер Джеймс Гарнер на съёмках

Актер Джеймс Гарнер на съёмках

Фото: Victor Blackman/Getty Images

Спустя много лет после выхода фильма Франкенхаймер признается, что герой Стоддарда был основан на личности Стирлинга Мосса, Сарти воплощал в себе сразу трёх пилотов – Фанхио, Бера и Фон Трипса, а Эрон был художественным воплощением Фила Хилла. Хотя, если честно, Пит Эрон больше смахивает на Ричи Гинтера – тоже американец с бэкграундом в виде выступления за «Феррари», который принёс японской команде первую победу в истории. Но режиссёру, конечно же, виднее. Ладно, хоть никто не оспаривает, что Барлини – это Бандини.

Помимо помощи в съёмках гоночных эпизодов, многие пилоты также получили экранное время, сыграв соперников главных героев. В качестве камео в фильме появились такие звёзды автоспорта, как Грэм Хилл, Джим Кларк, Брюс Макларен, Филл Хилл, Хуан-Мануэль Фанхио и многие другие.

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В Бельгии ФИА разрешила снимать прямо во время гонки

Отдельного внимания заслуживает непосредственно процесс съёмок «Гран-при». Работая над фильмом, Франкенхаймер невольно опередил время и фактически стал первым, кто снял гонки от первого лица. Можно сказать, это были первые онборды в истории. Отдельным квестом стало проектирование конструкций, которые должны были крепить камеры к болидам. Специально под эту задачу был приглашён Билл Фрик – один из лучших в мире разработчиков креплений для кинокамер. Именно он построил те конструкции, благодаря которым появилась возможность запечатлеть гонки с самых разных ракурсов.

В остальных аспектах съёмочная группа также была оснащена на самом высшем уровне. Так, например, в руки операторов попали 20 высокоскоростных камер, специально разработанных для наблюдения за космическими ракетами. Плюс ко всему в качестве помощников в съёмках использовались оборудованные всем необходимым «Шелби» Cobra и «Форд» GT40. «Мобильным съёмочном пунктом» в основном управляли Фил Хилл и Боб Бондурант (в сезоне-1966 принимал участие в некоторых гонках Ф-1).

Фото: Victor Blackman/Getty Images

Кстати, именно с Хиллом связан самый легендарный эпизод съёмок фильма. Американцу выпала честь пилотировать оснащённый камерой «Макларен» прямо во время гонки на «Спа-Франкоршам». Во имя искусства ФИА разрешила машине, не участвовавшей в гонке, проехать один круг сразу после старта – представить подобное сегодня просто невозможно. Кадры, которые удалось запечатлеть Хиллу, навсегда вошли в историю кинематографа.

Также стоит отметить то, как достаточно оригинально подошли киношники к съёмкам аварий. Они просто решили выстреливать из водородной пушки облегчённым болидом (естественно, без двигателя) с манекеном за рулём. Именно таким образом было снято столкновение между Стоддардом и Эроном в Монако – одна из ключевых сцен фильма. Место для кинематографической аварии создателям фильма подсказал Лоренцо Бандини. По трагическому стечению обстоятельств именно в том самом повороте он погибнет в следующем году.

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Из-за того, что съёмочный процесс был синхронизирован с сезоном Ф-1, авторам по несколько раз приходилось переписывать сценарий фильма. Так, например, по причине того, что «Макларен» пропускал Гран-при Франции, сценаристы не могли задействовать команду «Ямура». Поэтому им пришлось слегка изменить хронологию повествования, а также обыграть ситуацию, в которой Эрон, оставшись без команды, становится журналистом на один Гран-при. Другим эпизодом, едва не выбившим из колеи создателей фильма, стала забастовка рабочих в Италии, из-за которой «Феррари» пропустила этап в Великобритании. В итоге съёмочной бригаде пришлось уговаривать Криса Лоуренса перекрасить его «Купер» в красный цвет, чтобы на общих планах выдать его за болид «Скудерии».

В конце концов, в октябре 1966-го были завершены съёмки «Гран-при», а в декабре того же года фильм вышел в широкий прокат. Чуть позже картина заберёт три статуэтки на церемонии награждения «Оскар». А спустя ещё некоторое время станет «золотой» классикой мирового кинематографа.

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Теги Авто Формула-1 Легенды спорта •••

Заглавное фото: Movie Poster Image Art/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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