Талант поколения заслужил шанс в топ-команде Ф-1. Пусть даже Халк — плохой парень

Гран-при Абу-Даби 2019 года должен был стать последним в карьере Нико Хюлькенберга. Вечером накануне гонки к началу пресс-подхода немца у тим-билдинга «Рено» собрались три, включая вашего автора, журналиста. У немца спросили, испытывает ли он перед своей, вероятно, последней гонкой в Формуле-1 какие-то особые чувства («Нет, отношусь к ней, как к любой другой», — ответил Нико) и задали ещё пару вопросов. До конца сессии ещё оставалось минуты три, и, оглядев журналистов, сотрудник пресс-службы увёл Хюлькенберга.

За эти три минуты к столику подошли около дюжины человек — настала очередь Даниэля Риккардо. Всем хотелось знать, как австралийцу машина, какие он ставит перед собой цели в сезоне-2020 и сможет ли вновь подниматься на подиум и выигрывать гонки. Тому же самому сотруднику пресс-службы теперь пришлось чуть ли не отбивать гонщика от журналистов. Это была идеальная иллюстрация того, насколько Халк даже накануне своего последнего Гран-при был неинтересен медиа.

Нико — не самый приятный в общении с журналистами человек. В лучшем случае он ответит на вопрос в предсказуемой корпоративной канве, пресс-мероприятия он отрабатывает с демонстративно скучающим видом. Если немцу не понравится вопрос, он ясно даст это понять, подбираясь к черте, где недовольство перерастает в хамство.

Тем не менее сложно отрицать, что Хюлькенберг — чертовски талантливый гонщик, и, как бы он себя ни вёл, в паддоке рады его возвращению.

Как «новый Шумахер» оказался никому не нужен

Нико обратил на себя внимание зимой 2007-го, когда выиграл три этапа подряд в уже забытой интернациональной серии «А1 Гран-при». В том же году Халк дебютировал в евросерии Формулы-3 (не путать с нынешней, выросшей из GP3) и сразу занял третье место позади более опытных Ромена Грожана и Себастьена Буэми, а в 2008-м взял титул, опередив в том числе Эдоардо Мортару и Жюля Бьянки. 2009 год — и Хюлькенберг в дебютном сезоне становится чемпионом серии GP2, взяв реванш у Грожана и оставив позади Виталия Петрова и Лукаса ди Грасси. Нико тогда называли «новым Шумахером», а поддержка одного из спонсоров Михаэля словно нарочно подчёркивала их сходство.

2010 год — Нико дебютирует в Формуле-1 в составе «Уильямса». Команда из Гроува тогда с трудом набирала очки и закончила сезон на шестом месте Кубка конструкторов, а Хюлькенберг занял в чемпионате 14-ю позицию, набрав 22 очка против 47 у опытнейшего Рубенса Баррикелло. Немец, однако, отметился поулом в Бразилии — его инженеры тогда угадали с дождевыми настройками, а пилот блестяще прогрел шины. Впрочем, в конце года «Уильямс» расстался с перспективным немцем — вместо него в сезоне-2011 при поддержке венесуэльской государственной газовой компании PDVSA выступит Пастор Мальдонадо.

Хюлькенберг в квалификации в Бразилии в 2010 году Фото: Clive Mason/Getty Images

В паддоке понимали, что «будущий Шумахер» оказался на скамейке запасных случайно, и в 2012-м Хюлькенберг возвращается на стартовую решётку в составе «Форс Индия» и превосходит Пола ди Ресту. В сезоне-2013 Нико переходит в «Заубер» и камня на камне не оставляет от Эстебана Гутьерреса. Годом спустя немец возвращается в «Форс Индия» и вновь смотрится сильнее напарника — Серхио Переса. В паддоке поговаривают, что Халка хочет заполучить «Феррари», однако в октябре 2016-го немец объявляет о подписании контракта с «Рено». Французов не назвать топ-командой, но на фоне других реалистичных вариантов этот выглядит наиболее перспективным.

В Энстоуне Халк вновь быстро стал лидером команды — сначала он уничтожил карьеру Джолиона Палмера, а в 2018-м опередил Карлоса Сайнса. Но «Рено» по-прежнему не удавалось пробиться в число лидеров, и в качестве решительного шага тогдашний руководитель команды Сириль Абитебуль пригласил Даниэля Риккардо. Австралиец за счёт харизмы и характера перехватил инициативу в команде, а следующим шагом Абитебуля по обновлению команды стал контракт с перспективным французом — Эстебаном Оконом. Времени, чтобы найти новое место на стартовой решётке на сезон-2020, у Нико уже не было, и на этапе в Абу-Даби в 2019-м карьера некогда перспективного, но уже 32-летнего немца выглядела завершённой.

Халк возвращается

В 2020 году Хюлькенберг без гонок не остался — в Сильверстоуне ему пришлось подменять в «Рейсинг Пойнт» заболевшего ковидом Серхио Переса. В первой квалификации на незнакомой машине Нико пробился в Q2, но не смог выступить в гонке из-за технических неполадок, а на Гран-при 70-летия немец стартовал с третьей позиции и финишировал седьмым. Позже в том же году Халк заменял Стролла на «Нюрбургринге» и занял восьмую позицию.

Этого не хватило, чтобы вернуться в призовые пилоты, и в 2021 году Хюлькенберг — впервые за 11 лет — вообще не выступал в Формуле-1. Две гонки на старте сезона-2022, когда Нико вновь вышел на замену (ковидом заболел Себастьян Феттель) и даже опередил Лэнса Стролла на машине совершенно иной концепции — ещё более незнакомой, чем в 2020-м, мало кто верил в его возвращение. Но, на его счастье, проблемы возникли у другого немца — Мика Шумахера, который довольно блёкло смотрелся в «Хаасе» на фоне Кевина Магнуссена.

Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг Фото: Clive Mason/Getty Images

Не факт, что решение о замене далось Джину Хаасу и/или Гюнтеру Штайнеру легко — Халк всё-таки уже три года не выступал в Формуле-1 на полном расписании. Пусть Шумахер был нестабилен, приглашение на его место уже не раз списанного ветерана тоже было риском. Однако он полностью оправдался: на одном быстром круге Хюлькенберг на голову выше Магнуссена, а на длинной дистанции не позволяет блеснуть шасси. Так или иначе, Нико в очередной раз сел за руль незнакомой машины и с ходу оказался в ней быстрее гонщика, который до этого целый год пилотировал почти такую же.

У Халка талант. Возможно, не такого уровня, как у Шумахера или даже Ферстаппена, однако немец ещё никогда не получал машины, способной сражаться за победы. Наверняка, окажись Нико за рулём «Ред Булл» прямо сейчас, он не сможет побороться с Максом — голландец превосходно знаком и с шасси, и с настраивающими его инженерами. Но с таким автомобилем немец точно сможет подняться и на подиум, и на его вершину. Будет очень жаль, если Хюлькенберг, которому сегодня исполняется 36 лет, так и не дождётся своего шанса — ведь однажды он уже выступал лучше Переса.