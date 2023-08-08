Крах соперников «Ред Булл» и ещё 5 главных итогов первой части сезона Формулы-1

Во время летней паузы суммируем главное, что принесла нам первая половина сезона Формулы-1.

Есть только один путь. Путь «Ред Булл»

В прошлом сезоне мы ещё сомневались, но 2023 год дал окончательный ответ: при изучении нового технического регламента верную ставку сделали Эдриан Ньюи, Пьер Ваше и их коллеги по «Ред Булл». Да, можно построить машины, которые будут выглядеть совсем по-другому и даже выигрывать отдельные гонки, но непростая история «Феррари» и «Мерседеса» доказала: если вы хотите бороться с «быками» вдолгую, то требуется построить болид, который более-менее похож на австрийский.

Похоже, в ближайшие два сезона мы увидим на старте если не девять клонов «Ред Булл», то, по крайней мере, весьма схожие концепции, которые могут отличаться важными деталями, но не общим подходом. Да, все инженеры говорят, что дело далеко не только в боковых понтонах «быков» — всё главное спрятано под днищем, да и вообще важна комплексная работа аэродинамики. Однако показательно, что все гонки выигрывают именно машины с такими понтонами, а наибольшего прогресса добиваются команды, которые тоже пошли по пути «Ред Булл».

Отдадим Ньюи и компании должное: они сразу сделали настолько верную ставку, что даже ограничения на работу в аэродинамической трубе не мешают им дорабатывать машину настолько хорошо, что конкуренты вообще не сокращают отставание. И всё же не торопитесь отдавать «Ред Булл» титулы в 2024-2025 годах: у любой концепции всё же есть предел, после которого добиваться прежнего темпа улучшений окажется нереально. Так что если не четвёртый, то пятый титул Ферстаппена — это пока ещё не факт.

Перес не выдержал

Если продолжить разговоры о титулах Макса, то, увы, первая половина сезона-2023 подтвердила, что внутри команды угрозы для голландца не существует. Перес невероятно бодро начал чемпионат, но лишь для того, чтобы потом разложить машину в квалификации в Монако, полностью потеряв уверенность, и выдать несколько провальных уикендов. Ферстаппен, напротив, нащупал оптимальные настройки и улетел в стратосферу, в том числе относительно напарника.

В итоге — забавная история: Перес всего за 12 Гран-при успел пройти путь от человека, которому начали давать хотя бы теоретические шансы побороться за чемпионство, до нового Квята-Гасли-Албона, которого якобы могут убрать прямо по ходу сезона. Конечно, без теорий заговора не обошлось: мол, как так может быть, что сначала Перес едет вровень с Максом, уступая ему, условно, десятую на круге, а через пару гонок — уже секунду?

Плохая тенденция для Расселла

С плохим настроением ушёл на летнюю паузу Джордж Расселл. Если в прошлом году молодому британцу удавалось фактически весь год выступать на уровне Льюиса Хэмилтона, то сейчас Джордж сделал небольшой шаг назад. Нет, нельзя сказать, что Расселл превращается во второго номера, но статистика говорит сама за себя: в гоночной дуэли Хэмилтон ведёт 9-3. В квалификации всё скромнее (7-5), однако при этом из последних семи сессий Расселл оказался быстрее лишь в одной — тревожно.

Джорджа уже успели объявить будущим наследником Хэмилтона, которому в пару, возможно, нужен не супербыстрый гонщик, а рабочая лошадка вроде Боттаса или Албона. Однако если Расселл и дальше будет выступать хуже Льюиса, то «Мерседес» вряд ли изберёт такой селекционный подход. Так что Джорджу нужно восстанавливать форму, особенно по субботам.

Джордж Расселл Фото: Clive Mason/Getty Images

Рывки «Астон Мартин» и «Макларена»

Если «Феррари» и «Мерседес» стали главными разочарованиями первой половины, то обязаны найтись и команды, которые удивили. Кандидат номер один очевиден. Агрессивная селекция инженеров и приход в команду Фернандо Алонсо позволили «Астон Мартин» совершить мощный рывок и в какой-то момент стать второй силой чемпионата.

Испанец собирал подиум за подиумом, все уже начали предвкушать долгожданную победу Алонсо, но… Как выяснилось, на Гран-при Монако у «зелёных» и двукратного чемпиона был единственный реальный шанс, однако «Астон» не рискнул вовремя перейти на промежуточные шины. А к лету из-за сильного прогресса конкурентов команда стала уже лишь пятой по скорости. Пока и сам «Астон», и Алонсо ещё занимают третьи позиции в общем зачёте, но едва ли их удержат.

А оттеснить «Астон Мартин» запросто может «Макларен». Отдадим должное команде из Уокинга: ещё на презентации они честно признали, что начнут сезон так себе, зато потом сильно прибавят. Реальность даже превзошла ожидания: на некоторых трассах команда Зака Брауна стала аж второй по скорости. После чего моментально пошли на убыль разговоры, что Ландо Норрису надо бы срочно сменить команду.

Теперь интересно посмотреть, как «Астон» и «Макларен» проявят себя в 2024-м — с учётом того, что команда семьи Стролл ввела в строй новую ультрасовременную базу, а «Макларен» перетряхнул технический отдел и запустил новую аэродинамическую трубу.

Очередная перестройка в «Альпин»

Уже после первых гонок сезона-2023 стало очевидно: внутри французской команды быть серьёзным разборкам. Высшее руководство ставило перед «Альпин» задачу как минимум остаться четвёртой и подтянуться к тройке лидеров, но после рывков конкурентов французы очутились на шестой позиции без шансов подняться выше. Глава «Альпин» Лоран Росси пытался переложить ответственность на подопечных, но не вышло: уволили и его, и всю верхушку команды. Разве что технический директор Пэт Фрай вроде бы решил уйти сам, не дожидаясь кар свыше.

При этом по чистой скорости «Альпин», по крайней мере, на старте чемпионата была неплоха, в хороший день могла сражаться с «Феррари» и «Мерседесом» — есть ощущение, что с Алонсо за рулём можно было выжать больше, чем один подиум в Монако. Но и темп обновлений машины, и работа во время уикендов оставляли желать лучшего, и в итоге «Альпин» скатилась в середняки. Будет очень интересно последить за командой, если её действительно возглавит бывший босс «Феррари» Маттиа Бинотто. Его знания по шасси и мотору, несомненно, помогут, хотя к Бинотто-руководителю вопросов хватает.

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Новички не тянут. Ну, почти

Сезон-2023 стал очередным ударом по потенциальным новичкам чемпионата. Стартовые Гран-при подтвердили прежние опасения команд: брать сейчас неопытных пилотов становится всё более невыгодно. Если новобранцу не хватает опыта и он не гиперталантлив, то даже спонсорская поддержка или выгодное гражданство не перевесит потерь очков и удара по лимиту бюджета из-за регулярных аварий — доказано Ником де Врисом и Логаном Сарджентом.

Новичок «Уильямса» на протяжении всей первой половины сезона подтверждал: прямо сейчас он банально не готов к Ф-1. Возможно, после второго сезона в Формуле-2, после выступлений на пятничных тренировках… «Уильямс» явно поторопился и теперь страдает, так как набирает очки только одной машиной, хотя мог бы комфортно занимать седьмое место в Кубке конструкторов.

Де Врис и «Альфа Таури» — немного другой случай: у голландца за плечами три сезона в Формуле-2, титул в Формуле-Е, довольно серьёзный опыт работы с болидами Ф-1 на тестах и тренировках, имелся даже один боевой Гран-при. Казалось, при таком послужном списке де Врис сможет быстро адаптироваться и начать выступать на уровне Цуноды. Но… Тут мы уже переходим к пункту «талант»: Ник в Ф-2 показал, что он достойный пилот, но никак не новый Расселл или Леклер. Провальные полсезона в Фаэнце подтвердили: сейчас такие гонщики Ф-1 не нужны.

А нужны только суперталанты вроде Оскара Пиастри. Вот австралиец спокойно перетерпел стартовые проблемы «Макларена» и, как только машина прибавила, поехал практически на уровне Ландо Норриса. Да, стабильности пока не хватает, но Оскар выдаёт яркие сессии и не делает глупостей. Учитывая, что потребности в рента-драйверах теперь нет, Пиастри можно назвать эталоном для потенциального дебютанта Ф-1. Не тянешь по результатам, скорости и зрелости? Извини, тогда мы лучше оставим нынешних или возьмём какого-нибудь ветерана вроде Хюлькенберга.