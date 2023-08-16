«Ему нельзя доверять». Гонщик Формулы-1, которого боится даже Алонсо

Формула-1 — не только самый технически сложный вид спорта, но ещё и битва личностей. Здесь характер решает всё: до определённого момента зрители могут простить пилоту даже самые блёклые и скверные выступления, если он харизматичен и ставит собственное «я» выше гонок, этики, критики и всего остального.

Но за всем этим стоит главная проблема: подобное восприятие трудно переложить на пилота, который в силу непреодолимых обстоятельств не может побороться за титул и зачастую проводит в таком режиме всю карьеру. Такой зрительский взгляд по умолчанию предполагает, что за пределами топ-команд никакой жизни нет. Или она минимальная, несущественная и неинтересная. Синхронизация личности пилота с его результатами не оставляет шансов взглянуть, например, на безнадёжного аутсайдера чуть глубже, чем это принято в официальных СМИ и комментариях.

Так что обычному парню из бедной семьи Эстебану Окону уготована пожизненная роль среднестатистического, серого пилота Формулы-1. Несмотря на то что это далеко не его уровень.

Талант из самых низов

В кинематографе подобные истории успеха часто изображаются ну очень клишированно. Зритель относится к ним пренебрежительно, поскольку пафос и уровень драмы иногда превышают все допустимые нормы — ещё недавно герой был никем, а теперь весь мир у его ног, ему пришлось преодолеть немыслимые трудности… Многие слышали невероятный рассказ Эстебана Окона о его нелёгком детстве. Французское дарование получило беспрецедентную поддержку от небогатых родителей: семья Окона продала дом и небольшую автомастерскую, приобрела на эти деньги фургон, поселилась в нём и в составе четырёх человек колесила по Европе только ради выступлений Эстебана.

То есть у француза весь этот кинематограф происходил в реальной жизни! И не забывайте, что речь идёт о Формуле-1 — в которой словосочетание «бедный пилот» расценивается как приговор, причём уже на уровне младших серий. Совершенно голливудская история по необъяснимым причинам прошла мимо широких масс, при том, что отношение к рента-драйверам в Ф-1 всегда преимущественно негативное. И здесь такой супермен! Который находится в Королеве автоспорта почти десять лет, не платит за своё участие и не имеет за спиной крупных спонсоров.

И тут мы подступаем к проблеме восприятия — поскольку Окону до сих пор не довелось управлять по-настоящему быстрым болидом, он быстро растворился в глазах болельщиков и стал представлять из себя лишь «одного из». Да, Формула-1 жестока. Даже невероятно трогательный и необычный на фоне остальных путь наверх и серьёзные успехи в младших сериях делают из тебя серую мышь, если ты на регулярной основе не борешься как минимум за подиумы.

Непростительный для середняка характер

Казалось бы, есть и обратная сторона: отбросив сантименты, мы получаем историю гонщика, который как раз и добился того, к чему так мучительно шёл. Репутация профессионала, многолетний стаж в Формуле-1, приличная зарплата — что ещё нужно для счастья? Но и тут всё не так просто. Каким-то немыслимым образом Эстебан Окон не просто не впечатлил фанатов своим нелёгким восхождением. Он стал для них отрицательным персонажем, эдаким злодеем. Само собой, с поправкой на масштаб личности и уровень команд, в которых француз выступает — до Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона ему как до Луны. И ладно бы такая оценка имела под собой твёрдые основания, но их не существует в природе! Просто представьте: всё, что вменяют французу со знаком минус — это жёсткие противостояния с напарниками. Где-то загрустили Валттери Боттас с Серхио Пересом, которых в разные годы тоже ругали и ругают, но уже за отсутствие ровно того же самого.

Была ещё и знаменитая история с Пьером Гасли, когда два француза, знакомые больше 20 лет, долго друг с другом не разговаривали, но там крылась глубоко личная подоплёка. По слухам из паддока, а также со слов Ральфа Шумахера в эфире SkySportsF1, Пьер и Эстебан просто не поделили девушку. Причём пострадавшей стороной был как раз Окон, поэтому записывать эти разборки в минус Эстебану — довольно странно. Но их всё равно записали в общий портрет француза, поскольку ситуаций, когда два действующих пилота настолько сильно конфликтуют друг с другом не по гоночным причинам, в Формуле-1 практически не бывает.

Если копнуть глубже, то Эстебан Окон — один из немногих гонщиков за пределами топ-команд, который на трассе ведёт себя как гонщик топ-команды. Он всегда готов схлестнуться в борьбе, даже если она по сути своей с турнирной точки зрения ведётся ни за что. Для него нет авторитетов, он всегда может жёстко ответить по радио или нарушить приказ команды, если тот кажется ему нелогичным. Не этого ли жаждут миллионы поклонников Королевы автоспорта? В итоге раз в год в прессе происходят внезапные набросы на французского гонщика, которые невозможно подкрепить никакими аргументами.

Еще в начале сезона-2021 великий чемпион Мика Хаккинен поведал, что «хоть и не знает Эстебана, но не доверял бы ему». Пол ди Реста заявляет, что «поладить с Оконом очень непросто, потому что на него всё время жалуется Фернандо Алонсо» (очевидный ангел Формулы-1), а ещё якобы дело в том, что Эстебан не ладил в «Форс Индия» с Серхио Пересом, хотя мексиканец олицетворением безупречной репутации в Ф-1 тоже никогда не являлся. Мартин Брандл и бывший резервист «Уильямса» Джек Эйткен пошли ещё дальше — рассказали, что в том числе из-за Эстебана Окона и его дурного характера Алонсо принял решение уйти из «Альпин». И никаких доказательств этому, кроме агрессивных, но не однобоких ситуаций в гонках между пилотами французской команды, представлено не было.

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Это звучит невероятно — в относительно равной борьбе между Алонсо и Оконом, с обоюдными успехами в виде победы и подиумов Фернандо в ужасе убежал от своего напарника, лишь бы тот не портил ему жизнь своим существованием. Звучит достоверно? Едва ли. Прочувствуйте всю энергетическую силу обычного французского пилота: на его фоне эксперты принялись защищать Фернандо Алонсо, который всю свою карьеру, по их же словам, сам представляет угрозы для команд, где выступает.

Кстати, а что думал насчёт Окона сам несчастный и угнетаемый Алонсо?

Окон и Алонсо в 2022 году Фото: Chris Graythen/Getty Images

От любви до ненависти

Именно таким неожиданным образом развивались отношения двукратного чемпиона мира и его молодого ученика. Фернандо и Эстебан были напарниками два года, в первом из которых мы наблюдали полнейшую идиллию — на старте сезона-2021 испанец немного проигрывал партнёру и говорил, что нужно учиться у Окона, чтобы подтянуться до нужного уровня. Сам француз безупречно отыгрывал роль молодого ученика, рассыпаясь Фернандо в комплиментах и безоговорочном уважении. Сезон прошёл ровно, Эстебан одержал знаменитую победу в Венгрии, Алонсо впервые за много лет оказался на подиуме, оба финишировали в личном зачёте с минимальным разрывом. Полная тишь да гладь. И кто бы мог подумать, что ждёт пилотов «Альпин» уже в следующем сезоне.

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С турнирной точки зрения 2022 год для команды сложился вполне неплохо: французы финишировали четвёртыми в Кубке конструкторов, оставив позади всех прямых конкурентов. Но весь сезон в медиа бушевали другие вещи: например, скандал с контрактом резервиста Оскара Пиастри и конфликт двух боевых пилотов «Альпин».

Изначально он был вялотекущим, поскольку любые недопонимания между Алонсо и Оконом в гонках гасились на корню ими самими. Ещё в июне 2022 года Эстебан заявлял, что будет счастлив, если Алонсо останется. Поэтому казалось, что всё происходящее на трассе остается там же. Но в конце сезона случился Гран-при Бразилии — торжество внутрикомандного противостояния и жирная точка в отношениях Эстебана и Фернандо.

Спринтовая гонка в Сан-Паулу ознаменовалась двумя инцидентами между Оконом и Алонсо — сначала француз очень опасно вывез Фернандо в одном из поворотов, а затем Фернандо сломал переднее крыло при попытке обогнать напарника на широченной прямой, за что потом получил вполне заслуженный штраф. После этого комментарии от пилотов «Альпин» в адрес друг друга стали падать на нас, словно град.

Конечно, зажигал в них именно Алонсо — на ковре у стюардов Фернандо признал вину за контакт с партнёром в спринте, но при этом почему-то всё равно подначивал Эстебана Окона в прессе. Припоминал тому опасную борьбу на этапе в Джидде (!), хотя сразу после него заявлял, что их сражение было честным. Дошло до того, что Фернандо на весь мир объявил — он рад, что не будет напарником Окона в следующем сезоне! Француз в своих комментариях был куда более скромным, удивляясь внезапному потоку негатива от двукратного чемпиона в свой адрес и всё так же подчёркивая беспрекословное уважение перед легендой.

Но Алонсо был неудержим. Давайте ещё раз вернёмся в 2021 год и вспомним победу Окона в Венгрии. Фотографии Фернадо, который поднимает на руки нового победителя гонок, облетели весь мир и доказывали, что наставническая модель отношений между двумя пилотами эффективна как никогда. Испанец искренне радовался за своего напарника, не скупился на искренние поздравления и похвалу.

Алонсо готов поздравить Окона с победой на Гран-при Венгрии Фото: Florion Goga — Pool/Getty Images

Знаете, как он потом назвал эту победу «Альпин»? «Несчастный случай». По форме Алонсо вполне себе прав, но есть загвоздка — данное заявление мир увидел через месяц после прекращения сотрудничества с французской командой, спустя полтора года после победы! Нетоксичный испанец настолько мирно расстался с работодателем, что продолжал укалывать его даже насчёт единичных триумфов. Ну и, само собой, не упустил возможность подобрать к успеху напарника наиболее оскорбительный термин. Хотя ещё год назад буквально носил на руках обладателя этого несчастного случая.

Вполне вероятно, что Эстебан именно по характеру как раз ближе к тем самым великим личностям, которые могут позволить себе ходить по головам ради результата. Но в итоге сложилось впечатление, будто Фернандо Алонсо стал главным пострадавшим во всей этой истории. Хотя сам он, несомненно, тоже заставлял страдать.

А выводы будут?

Эстебан Окон уж точно не является тем, кем его пытаются выставить. Верить на слово Мартину Брандлу и другим экспертам не стоит, потому что их слова ничем не подкреплены. Даже упомянутый выше Ральф Шумахер дал какую-никакую фактуру в вопросе отношения Гасли и Окона, а всё остальное — поверхностные рассуждения на тему того, что у Эстебана были проблемы со всеми напарниками, и значит, он — непростой человек. И всё. А в доказательство превратности такого подхода можно привести одну простую вещь. Вы помните комментарии в прессе после того, как Пьер Гасли был объявлен боевым пилотом в пару к своему заклятому другу Окону? Все упивались предстоящим неизбежным (как проговаривалось) открытым столкновением, вплоть до того, что якобы родителей обоих пилотов будут разводить по разным Гран-при, чтобы они не пересекались.

Что мы имеем в итоге? Конечно, прошло не так много времени, но тут важно прочувствовать контраст с тем, что нам обещали: вместо сокрушительного раздора оба гонщика высказывают друг другу уважение, перебрасываются шутками в видеороликах для канала «Альпин» и всем своим видом показывают, что никакого недопонимания и близко нет.

После ухода из «Мерседеса» в 2020 году Эстебан Окон окончательно потерял медийную связь с топ-коллективами. Албона сватают в «Феррари», Хюлькенберга и Риккардо — в «Ред Булл», а у Окона не осталось ничего. Ничего, кроме достойных результатов и хищного инстинкта, который привёл в бешенство даже такого мастодонта, как Алонсо. Поэтому посмотреть на француза в болиде, сражающемся за чемпионство, было бы чертовски интересно. Жаль, что этого никогда не произойдёт.