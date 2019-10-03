«Не ожидал такой поддержки!» Хюлькенберг — о поисках команды и пользе ушанки

Не исключено, что это последнее интервью «Чемпионата» с Нико Хюлькенбергом. Далеко не факт, что немец останется боевым гонщиком Формулы-1, а соответственно у него не будет поводов приехать на «Сочи Автодром». Конечно, пересечься можно и на этапах других серий, но, во-первых, всё это писано вилами по воде, а во-вторых, ушедший из Ф-1 пилот всегда менее интересен болельщикам. Но пока у Нико всё ещё остаются шансы остаться в Ф-1: есть вакансия в «Альфа Ромео», не слишком убедительны претенденты на место в «Ред Булл»… Мы поговорили с Нико про этот сезон и будущее. Ну и про Россию, конечно.
– Нико, перед Гран-при России вы заезжали в Москву. Как вам?
– Буду честен: я не очень люблю изучать достопримечательности. Была пауза в пару дней между двумя гонками. Мы прилетели в Москву утром во вторник, до этого была довольно напряжённая гонка в Сингапуре. Так что не хотелось очень уж активничать — скорее передохнуть, провести время в спа и бассейне в гостинице.
Было несколько московских мест, которые мне нужно было посмотреть — насколько они соответствуют рассказам. Какие-то понравились, какие-то — не очень. Но вообще это приятный город. Было интересно посмотреть на людей из России, изучить русскую культуру.
– Ушанка вам идёт, кстати.
– О, спасибо! С ней было весело. Она действительно была мне нужна, не просто как сувенир: на улице оказалось весьма холодно.
– С Москвой понятно. А «Сочи Автодром» вам нравится?
– Мне в целом нравится уик-энд в Сочи. А трасса очень быстрая, плавная. Мне она пришлась по душе с самого первого года. С обгонами трудновато, это да – именно из-за того, что она такая быстрая. Но сам пилотаж здесь доставляет удовольствие.
– Верите, что когда в 2021 году в Формуле-1 введут новые правила, то и в Сочи будет много обгонов?
– Я очень на это надеюсь, правда. Такова должна быть цель. Новые правила должны позволить нам ехать друг за другом гораздо ближе. Это задача ФИА и Формулы-1.
– Вы ведь и сами ездили на одно собрание, где команды и ФИА обсуждали правила?
– Да, туда были приглашены представители Ассоциации гонщиков Гран-при. Мы все по очереди ездим на подобные мероприятия. В этот раз GPDA предложила мне — у меня было время, и я согласился. В следующий раз поедет кто-нибудь другой.
– Этот сезон получается для вас не самым простым. Можете выделить лучший и худший моменты?
– Эм… Это было в одном и том же Гран-при — в Германии. Собственно, ход гонки и то, как она в итоге для меня закончилась.
– Получается, родные немецкие организаторы вас подвели, сделав зону вылета такой скользкой.
– Да, там определённо было что-то не так. Потом они это признали и что-то изменят. Очень не повезло. Эту зону вылета исправят, но результата уже не вернуть. Было очень трудно пережить этот момент.
– Согласны, что Даниэль Риккардо — ваш самый сильный напарник за карьеру?
– На бумаге — да. Но трудно сравнивать, ведь я сейчас на другой стадии своей карьеры, чем был во время выступлений с Чеко или Рубенсом. Конечно, тебя всегда сравнивают с напарниками, но не стоит забывать про разные точки отсчёта, если вы понимаете, что я имею в виду.
Да, если сравнивать меня с Даниэлем, то все прекрасно знают его сильные стороны: он очень быстрый, хорош в работе с техникой. Да он во всём хорош! Именно поэтому он выигрывал Гран-при. Конечно, это один из моих самых сильных напарников.
– Что для вас принципиальнее — то, что вы проигрываете Даниэлю в квалификациях, или то, что в гонках по темпу вы вполне равны?
– Согласен, что в гонках мы более-менее равны, особой разницы нет. В квалификациях его результаты сильнее: ему чаще было комфортнее в машине, а в такой ситуации ты выжимаешь из неё больше. В этом году я не очень доволен собой в квалификациях, есть некоторые проблемы. Это вопрос ощущений. Если ты не чувствуешь машину, как надо, то трудно найти последние одну-две десятые. Даниэль был больше доволен машиной, вот и всё.
– Согласны, что в этом и прошлом сезоне у «Рено» всё не слишком хорошо с обновлениями в ходе сезона?
– Да. Особенно в этом году. Нам приходится непросто. Когда мы привозим новинки, то нет ощущения, что они позволяют нам сделать шаг вперёд, прибавить в скорости, приблизиться к лидерам. Конечно, это сложная ситуация для заводской команды, ведь давление возрастает, появляется больше вопросов. Да, к сожалению, всё не так хорошо, как мы ожидали. Жаль.
– Не могу не спросить о вашем будущем. В Ф-1 вариантов не так много, самый очевидный — «Альфа Ромео». Общались с вашим бывшим боссом Фредериком Вассёром?
– Конечно, я с ним разговаривал. Я его знаю много-много лет, мы с ним друзья. Конечно же мы говорили.
– Говорили про следующий год?
– Вероятно, и про это! Это ведь вполне очевидно, да? (Улыбается.)
– Вы ожидаете определённости в ближайшую пару недель?
– Да. Конечно, точно никогда нельзя сказать, но сейчас как раз то время года, когда такие вопросы решаются, наступает дедлайн. Просто нужно прийти ко взаимному соглашению и обо всём договориться. Понятно, что при этом другая сторона изучает и другие варианты. Так что посмотрим.
– С «Хаасом» вы не договорились. Отчасти это связано с их низкими результатами в этом году?
– Возможно, да. В конечном счёте мы с ними просто не пришли к согласию. На это повлияли разные факторы. Их выступления в этом году тоже были одним из таких факторов.
– Можете в процентах оценить свои шансы остаться боевым пилотом Ф-1? Условно, 25 процентов?
– Ой, нет, давать прогнозы в процентах никогда не было хорошей идеей. Я люблю факты, а не проценты.
– Если всё-таки останетесь без контракта, то насколько реально вернуться в Ф-1 в 2021 году?
– Невозможно ответить на этот вопрос. Такие вещи невозможно предсказать. А может, если я окажусь вне Формулы-1, то уже не захочу возвращаться!
– У вас не так мало болельщиков в России, они переживают. Можете напоследок что-то им сказать?
– Спасибо вам! Вообще, я чувствую поддержку в паддоке, вижу много сообщений в социальных сетях. Похоже, меня правда сильно поддерживают, это приятно и значимо для меня. Не очень этого ожидал, тем приятнее это видеть. Спасибо!
- 3 октября 2019
-
09:05
-
00:43
- 2 октября 2019
-
23:57
-
22:54
-
22:08
-
20:57
-
19:43
-
18:48
-
16:27
-
15:32
-
15:24
-
14:21
-
13:19
-
12:03
-
11:14
-
10:00
-
09:06
-
01:05
- 1 октября 2019
-
23:45
-
23:04
-
21:44
-
20:34
-
19:42
-
18:52
-
18:33
-
18:07
-
17:47
-
16:30
-
15:40
-
15:30
-
14:52
-
14:05
-
13:01
-
12:51
-
12:04