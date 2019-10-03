«Не ожидал такой поддержки!» Хюлькенберг — о поисках команды и пользе ушанки

Не исключено, что это последнее интервью «Чемпионата» с Нико Хюлькенбергом. Далеко не факт, что немец останется боевым гонщиком Формулы-1, а соответственно у него не будет поводов приехать на «Сочи Автодром». Конечно, пересечься можно и на этапах других серий, но, во-первых, всё это писано вилами по воде, а во-вторых, ушедший из Ф-1 пилот всегда менее интересен болельщикам. Но пока у Нико всё ещё остаются шансы остаться в Ф-1: есть вакансия в «Альфа Ромео», не слишком убедительны претенденты на место в «Ред Булл»… Мы поговорили с Нико про этот сезон и будущее. Ну и про Россию, конечно.

– Нико, перед Гран-при России вы заезжали в Москву. Как вам?

– Буду честен: я не очень люблю изучать достопримечательности. Была пауза в пару дней между двумя гонками. Мы прилетели в Москву утром во вторник, до этого была довольно напряжённая гонка в Сингапуре. Так что не хотелось очень уж активничать — скорее передохнуть, провести время в спа и бассейне в гостинице.



Было несколько московских мест, которые мне нужно было посмотреть — насколько они соответствуют рассказам. Какие-то понравились, какие-то — не очень. Но вообще это приятный город. Было интересно посмотреть на людей из России, изучить русскую культуру.



– Ушанка вам идёт, кстати.

– О, спасибо! С ней было весело. Она действительно была мне нужна, не просто как сувенир: на улице оказалось весьма холодно.

Фото: Clive Mason/Getty Images

– С Москвой понятно. А «Сочи Автодром» вам нравится?

– Мне в целом нравится уик-энд в Сочи. А трасса очень быстрая, плавная. Мне она пришлась по душе с самого первого года. С обгонами трудновато, это да – именно из-за того, что она такая быстрая. Но сам пилотаж здесь доставляет удовольствие.



– Верите, что когда в 2021 году в Формуле-1 введут новые правила, то и в Сочи будет много обгонов?

– Я очень на это надеюсь, правда. Такова должна быть цель. Новые правила должны позволить нам ехать друг за другом гораздо ближе. Это задача ФИА и Формулы-1.



– Вы ведь и сами ездили на одно собрание, где команды и ФИА обсуждали правила?

– Да, туда были приглашены представители Ассоциации гонщиков Гран-при. Мы все по очереди ездим на подобные мероприятия. В этот раз GPDA предложила мне — у меня было время, и я согласился. В следующий раз поедет кто-нибудь другой.

«Хейтеры меня не волнуют». Король мемов Ф-1 – о себе, Маркелове и трассе в Сочи Бодрый новичок Формулы-1 Ландо Норрис – о том, что изменил бы на «Сочи Автодроме», о российских гонщиках и сезоне-2019.

– Этот сезон получается для вас не самым простым. Можете выделить лучший и худший моменты?

– Эм… Это было в одном и том же Гран-при — в Германии. Собственно, ход гонки и то, как она в итоге для меня закончилась.



– Получается, родные немецкие организаторы вас подвели, сделав зону вылета такой скользкой.

– Да, там определённо было что-то не так. Потом они это признали и что-то изменят. Очень не повезло. Эту зону вылета исправят, но результата уже не вернуть. Было очень трудно пережить этот момент.

– Согласны, что Даниэль Риккардо — ваш самый сильный напарник за карьеру?

– На бумаге — да. Но трудно сравнивать, ведь я сейчас на другой стадии своей карьеры, чем был во время выступлений с Чеко или Рубенсом. Конечно, тебя всегда сравнивают с напарниками, но не стоит забывать про разные точки отсчёта, если вы понимаете, что я имею в виду.



Да, если сравнивать меня с Даниэлем, то все прекрасно знают его сильные стороны: он очень быстрый, хорош в работе с техникой. Да он во всём хорош! Именно поэтому он выигрывал Гран-при. Конечно, это один из моих самых сильных напарников.

– Что для вас принципиальнее — то, что вы проигрываете Даниэлю в квалификациях, или то, что в гонках по темпу вы вполне равны?

– Согласен, что в гонках мы более-менее равны, особой разницы нет. В квалификациях его результаты сильнее: ему чаще было комфортнее в машине, а в такой ситуации ты выжимаешь из неё больше. В этом году я не очень доволен собой в квалификациях, есть некоторые проблемы. Это вопрос ощущений. Если ты не чувствуешь машину, как надо, то трудно найти последние одну-две десятые. Даниэль был больше доволен машиной, вот и всё.

– Согласны, что в этом и прошлом сезоне у «Рено» всё не слишком хорошо с обновлениями в ходе сезона?

– Да. Особенно в этом году. Нам приходится непросто. Когда мы привозим новинки, то нет ощущения, что они позволяют нам сделать шаг вперёд, прибавить в скорости, приблизиться к лидерам. Конечно, это сложная ситуация для заводской команды, ведь давление возрастает, появляется больше вопросов. Да, к сожалению, всё не так хорошо, как мы ожидали. Жаль.



– Не могу не спросить о вашем будущем. В Ф-1 вариантов не так много, самый очевидный — «Альфа Ромео». Общались с вашим бывшим боссом Фредериком Вассёром?

– Конечно, я с ним разговаривал. Я его знаю много-много лет, мы с ним друзья. Конечно же мы говорили.



– Говорили про следующий год?

– Вероятно, и про это! Это ведь вполне очевидно, да? (Улыбается.)

«О Формуле-1 говорить рано». Шварцман-старший — о сыне-чемпионе Отец чемпиона Формулы-3 — о прогрессе Роберта, одной ошибке с выбором команды и том, почему он за переезд Гран-при России.

– Вы ожидаете определённости в ближайшую пару недель?

– Да. Конечно, точно никогда нельзя сказать, но сейчас как раз то время года, когда такие вопросы решаются, наступает дедлайн. Просто нужно прийти ко взаимному соглашению и обо всём договориться. Понятно, что при этом другая сторона изучает и другие варианты. Так что посмотрим.



– С «Хаасом» вы не договорились. Отчасти это связано с их низкими результатами в этом году?

– Возможно, да. В конечном счёте мы с ними просто не пришли к согласию. На это повлияли разные факторы. Их выступления в этом году тоже были одним из таких факторов.



– Можете в процентах оценить свои шансы остаться боевым пилотом Ф-1? Условно, 25 процентов?

– Ой, нет, давать прогнозы в процентах никогда не было хорошей идеей. Я люблю факты, а не проценты.

– Если всё-таки останетесь без контракта, то насколько реально вернуться в Ф-1 в 2021 году?

– Невозможно ответить на этот вопрос. Такие вещи невозможно предсказать. А может, если я окажусь вне Формулы-1, то уже не захочу возвращаться!



– У вас не так мало болельщиков в России, они переживают. Можете напоследок что-то им сказать?

– Спасибо вам! Вообще, я чувствую поддержку в паддоке, вижу много сообщений в социальных сетях. Похоже, меня правда сильно поддерживают, это приятно и значимо для меня. Не очень этого ожидал, тем приятнее это видеть. Спасибо!