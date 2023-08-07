10 лучших пилотов Ф-1 старта сезона-2023: супердебютант среди чемпионов мира!

Продолжаем подводить итоги первой половины сезона Формулы-1. После каждого этапа ваш автор оценивал выступления каждого пилота, и теперь пришёл момент узнать, что из всего этого вышло. Чуть ранее мы опубликовали нижнюю половину сводного рейтинга оценок, а сегодня на очереди — лучшая десятка таблицы.

10. Юки Цунода (в среднем — 6,67 / всего — 80)

В сезоне-2022 — 19-й (5,1).

Цунода — главный прорыв 2023 года, и дело не только в том, что его напарником был Ник де Врис. Хотя свою роль голландец тоже сыграл — избавившись от постоянного прессинга со стороны партнёра по команде Юки стал спокойнее и допускает куда меньше ошибок, чем в прошлом. Сейчас японец выступает примерно так, как от него ожидали с самого начала. Жаль, что это произошло лишь на третий сезон в Ф-1, но лучше поздно, чем никогда.

Впрочем, почивать на лаврах не время — впереди самый большой вызов в карьере и борьба с Даниэлем Риккардо. Простой она точно не будет, ведь уже на «Хунгароринге» австралиец был быстрее. Если во второй части сезона Юки снова начнёт нервничать и ошибаться, то может и потерять место в «Альфа Таури» — Хельмут Марко ранее не раз хвалил блистающего в «Супер Формуле» Лиама Лоусона.

9. Нико Хюлькенберг (6,92 / 83)

Три года у Халка не было постоянного места в Ф-1, но он не просто вернулся, а, словно совсем не напрягаясь, стал лидером «Хааса». В отличие от Магнуссена, немец в принципе не был знаком с шасси американской команды, но уже выжимает из машины больше, чем напарник: счёт в квалификациях составляет уже 9-3 в пользу Нико.

Нико Хюлькенберг Фото: Mark Thompson/Getty Images

Хюлькенберг доказал, что локальные успехи, когда он выходил на замену, не были случайностью и что он по-прежнему один из самых быстрых пилотов пелотона. Более того, в прессе Нико называют возможным сменщиком Переса в «Ред Булл», и не исключено, что главные достижения немца в «Больших призах» ещё впереди. А ведь совсем недавно казалось, что Ф-1 для Халка закончилась…

8. Александер Албон (7,13 / 85,5)

В сезоне-2022 — 10-й (6,4).

На второй год в «Уильямсе» Албон лишь ещё больше укрепился в статусе лидера команды из Гроува. Алекс в одиночку вытащил её на седьмое место Кубка конструкторов — так высоко по итогам сезона «Уильямс» не поднимался с 2017 года. Тайский гонщик наконец обрёл уверенность в своих силах, однако ещё не раскрыл до конца свой потенциал.

Стоит также отметить высокую надёжность Албона — в первой половине сезона он допустил лишь пару крупных ошибок. Можно вспомнить разве что вылет на Гран-при Австралии, когда Алекс занимал шестое место, да аварию в тренировках в Монако. С другой стороны, можно вспомнить отличные выступления в Бахрейне, Канаде и Великобритании.

7. Оскар Пиастри (7,17 / 86)

Пиастри — лучший дебютант Ф-1 за последние четыре года. Австралиец с первых же гонок поехал вполне уверенно — явно лучше Даниэля Риккардо, а на «Спа-Франкоршам» умудрился затмить Ландо Норриса! Нельзя сказать, что сезон складывается совсем гладко — у Оскара были невнятные гонки в Испании и Австрии, тем не менее едва ли кто-то ожидал, что новичок так быстро найдёт общий язык с машиной.

Оскар Пиастри Фото: Dan Mullan/Getty Images

Пожалуй, не стоит ожидать, что во второй половине сезона Пиастри сможет регулярно опережать Норриса. Но уже тот факт, что в свой первый год в Ф-1 Оскар способен с ним бороться и хотя бы время от времени побеждать, позволяет сказать, что дебют удался. В то же время, как признался сам пилот, в Спа он ошибся в квалификации, потому что был слишком «самоуверен», так что окончательные итоги будем подводить в конце сезона.

6. Джордж Расселл (7,38 / 88,5)

В сезоне-2022 — 6-й (7,3).

Второй год подряд Расселл доказывает, что способен на равных бороться с Хэмилтоном, но превзойти семикратного чемпиона мира Джорджу пока не удаётся. В квалификациях Расселл уступает Льюису со счётом 7-5 (хотя год назад было 6-6), а в общем зачёте пилотов «Мерседеса» разделяют 49 очков — и одним лишь сгоревшим в Австралии двигателем этот разрыв не объяснить.

Так, на Гран-при Монако ошибка Расселла стоила команде места на подиуме, а уже через три недели Джордж влетел в стену в Канаде, когда занимал четвёртую позицию. С другой стороны, это всего лишь два эпизода за дюжину гонок, а в остальных британец временами либо опережает титулованного напарника, либо держится очень близко к нему.

5. Шарль Леклер (7,42 / 89)

В сезоне-2022 — 2-й (8,0).

Ещё один пилот, который не раз ошибался в попытке прыгнуть выше головы. Можно вспомнить необязательное столкновение со Строллом на старте Гран-при Австралии и вылет в квалификации в Майами, а также странное выступление в Испании и помарки в Q3 в Венгрии и Бельгии. Тем не менее нельзя не признать, что Леклер — один из самых быстрых пилотов на стартовой решётке.

В этом году «Феррари» неспособна бороться с «Ред Булл», часто уступает «Мерседесу» и «Астон Мартин», и желание за счёт риска отыграть нужные доли секунды понятно. Однако лидер команды должен быть надёжнее и мотивировать своим примером остальных. Очевидно, что все надежды Маранелло связаны с Шарлем, но таким лидером для «Скудерии» он ещё не стал.

4. Ландо Норрис (7,50 / 90)

В сезоне-2022 — 4-й (7,6).

Не обошлось без оплошностей и у Ландо Норриса, хотя британец вновь подтверждает, что входит в число лучших гонщиков пелотона. Явных ошибок по ходу прошедших этапов можно выделить две: неуклюжий контакт со стеной в квалификации в Джидде и попытку притормозить пелотон на пит-лейне в Монреале. Гонок, в которых Норрис отлично себя проявил, куда больше.

Правда, перед летним перерывом Ландо впервые в сезоне на протяжении всего уикенда в Спа уступал Оскару Пиастри. Ничего страшного, если подобное произойдёт ещё пару раз, однако, если Норрис начнёт регулярно уступать дебютанту, к его форме возникнут вопросы. Но в данный момент британец, судя по всему, контролирует ситуацию.

3. Льюис Хэмилтон (7,79 / 93,5)

В сезоне-2022 — 5-й (7,6).

Инженеры «Мерседеса» по ходу текущего сезона отказались от не оправдавшей себя концепции «нулевых» понтонов — и с обновлённой машиной Хэмилтон словно воспрял духом. Если год назад Льюису время от времени тяжело было бороться с Расселлом, то теперь счёт при совместных финишах в гонках — 7-3 в пользу экс-чемпиона. Причём британец лишь один балл уступает Алонсо в неформальном сражении за звание лучшего позади пилотов «Ред Булл».

Хэмилтон и его гоночный инженер Питер Боннингтон Фото: Peter Fox/Getty Images

Льюис, правда, далеко не всегда выступал идеально и порой допускал промахи — как, например, в столкновении с Пересом в Спа или во время неудачного старта в Венгрии, да и жаловаться на поведение машины иногда стоило бы не так рьяно. Тем не менее крупных ошибок со стороны гонщика не было, он по-прежнему один из лучших в Ф-1 и способен выжимать максимум из имеющейся техники. В такой форме Хэмилтон сможет бороться за титул, когда позволит машина.

2. Фернандо Алонсо (8,58 / 103)

В сезоне-2022 — 3-й (7,8).

Когда год назад Алонсо объявил о переходе в «Астон Мартин», в паддоке решение испанца восприняли неоднозначно — словно Фернандо вслед за Феттелем решил заработать денег перед окончательным уходом. Но шесть подиумов заткнули скептиков — испанец по-прежнему голоден до побед, находится в превосходной форме и готов вести за собой команду.

За 12 этапов у Алонсо были две ошибки — вылет в гравий в квалификации в Испании, когда Фернандо повредил днище, и удар об стену в спринте в Бельгии. Но парадоксальным образом ни один из этих эпизодов не лишил команду очков — в Барселоне Алонсо финишировал аккурат позади напарника, а в Спа из-за ошибки Стролла был так далеко, что уже не имел шансов на место в топ-8.

1. Макс Ферстаппен (9,17 / 110)

В сезоне-2022 — 1-й (8,8).

Едва ли могут быть какие-то сомнения в том, кто лучший пилот первой половины сезона-2023. Макс Ферстаппен в этом году попросту недосягаем — буквально все гонки этого года голландец закончил на первой или второй позициях. Он набрал столько очков, что гарантировал себе первое место общего зачёта до осени и не сможет взять в этом году свой третий титул лишь в случае чего-то экстраординарного.

Впрочем, будучи до конца скрупулёзными, отметим, что не на всех этапах Ферстаппен выступал идеально, бывало, ему не удавалось собрать идеальный круг в квалификации, да и на старте Макс время от времени проигрывает позиции. Так было, например, в Великобритании, где, помимо прочего, голландец въехал в пит-уолл в квалификации. На конечном результате все эти мелочи никак не сказываются, но это также во многом заслуга инженеров, создавших лучшую машину в пелотоне.