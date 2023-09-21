Юниор «Ред Булл» внезапно заблистал в Ф-1, но боссы его чехлят. Как несправедливо!

Одним из главных героев Гран-при Сингапура стал пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон. Проводя свой третий боевой Гран-при, новозеландец сначала не дал Максу Ферстаппену пройти в третий сегмент квалификации, а уже в воскресенье – набрал дебютные очки в Формуле-1.

Ближайшая гонка в Японии, вероятно, станет для Лоусона последней в этом сезоне Ф-1 – Риккардо залечил травму и почти готов снова сесть за руль. Возвращаться на скамейку запасных после столь впечатляющего дебюта – немного обидно. Впрочем, это далеко не самое страшное, что могло произойти с юным новозеландцем: по слухам, следующий сезон он вновь начнёт в статусе резервиста «быков» – боевыми пилотами «Альфа Таури» станут Цунода и Риккардо. И вот это уже настоящая несправедливость.

Прямо сейчас Лоусон — главный юниор академии «Ред Булл»

В конце прошлого года Лиам Лоусон не выглядел явным претендентом на переход в «Альфа Таури». Новозеландец завершил сезон Формулы-2 на третьем месте – результат неплохой, но не для второгодника. Поэтому напарником Юки Цуноды стал «чужой» для академии «Ред Булл» Ник де Врис.

Что касается Лоусона, то его карьера в системе «Ред Булл» в конце 2022 года оказалась в подвешенном состоянии: с одной стороны, жалко отпускать такого пилота, а с другой – недостаточно он себя проявил для перехода в Ф-1. Компромисс был найден: в 2023 году Лиам отправился в японскую Супер Формулу. Для Лоусона командировка в страну Восходящего солнца стала последним шансом на контракт с «Альфа Таури».

К чести Лиама, в новом для себя чемпионате он стартовал лучше некуда: новозеландец стал первым в истории пилотом, кому удалось выиграть дебютную гонку в Супер Формуле. В последующих пяти этапах он одержит ещё две победы. На данный момент – за две гонки до конца сезона – Лоусон удерживает вторую строчку личного зачёта, сохраняя хорошие шансы на чемпионский титул (лидеру сезона он уступает восемь очков).

Впрочем, лучше всего Лоусона прорекламировали вовсе не выступления в Японии. В начале сентября новозеландцу выпал шанс всей жизни. Во время тренировки Гран-при Нидерландов Даниэль Риккардо угодил в аварию, в результате которой получил перелом левой руки — тут-то резервист Лоусон и пригодился.

Новозеландский дебютант предсказуемо показал последнее время в квалификации – всё-таки ранее он болид AT04 не пилотировал. Но уже в гонке, которая проходила в переменчивых погодных условиях, Лиам продемонстрировал относительно приличный темп.

На следующем этапе в Монце Лоусон снова подменил травмированного Риккардо – на сей раз получилось намного лучше. В субботу Лиам показал 12-е время, уступив Юки Цуноде лишь полторы «десятки». А уже в самой гонке новозеландец остановился в шаге от очковой зоны.

Лиам Лоусон здорово дебютировал в Формуле-1 Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Впрочем, всё это меркнет по сравнению с перформансом Лоусона в Сингапуре. Новичок «Альфа Таури» стал автором самой громкой сенсации субботы: Лиам мало того, что сам квалифицировался в топ-10, так ещё и оставил за бортом решающего сегмента абсолютного доминатора этого сезона Макса Ферстаппена. Таким образом, пилот, проводивший третий этап Ф-1 в своей жизни, лишил шансов побороться за победу человека, выигравшего 10 предыдущих гонок. Где-то здесь можно пошутить, что рокировка де Врис – Лоусон стала худшим кадровым решением в истории «Ред Булл». Хотя, если говорить серьёзно, столь впечатляющее выступление в исполнении новозеландца должно было порадовать руководство «быков».

Итогом блестящего выступления Лоусона в Сингапуре стал финиш на девятом месте – дебютные очки в Формуле-1. Конечно, можно сказать, что завершить гонку на столь высокой позиции новозеландцу помогли возникшие у выше идущих соперников проблемы. Но всё же нельзя не отметить, что Лиам выжал максимум из сложившейся ситуации, да и в целом показывал достаточно высокий темп – вспомните хотя бы, как долго и красиво он сдерживал Серхио Переса.

Лоусону предпочли Цуноду, у которого нет будущего в системе «Ред Булл»

По итогам трёх последних этапов можно аккуратно предположить, что в системе «Ред Булл» всё-таки имеется действительно талантливый юниор. Лоусон произвёл сильное впечатление — казалось бы, руководству «быков» нужно делать ставку на перспективного дебютанта, однако переводить новозеландца в боевые пилоты никто не спешит.

Начнём с того, что предстоящий этап в Японии станет для Лоусона последним в этом сезоне Формулы-1 – начиная с Гран-при Катара, в кокпит AT04, вероятно, вернётся Дэн Риккардо. Решение это, прямо скажем, неоднозначное, причём сразу по нескольким причинам.

Во-первых, достаточно странно лишать драгоценного соревновательного опыта в Ф-1 главную надежду академии. Не будем забывать, что именно для обкатки молодых пилотов в своё время и была создана дочерняя команда «быков». Среди всех «академиков» «Ред Булл», пожалуй, только Лоусон в обозримом будущем сможет дорасти до боевого пилота главной команды. Разумно ли его лишать соревновательного опыта? Не думаю.

Даниэль Риккардо в паддоке, но ещё не в болиде Фото: Clive Mason/Getty Images

Во-вторых, усаживание Лоусона в запас выглядит странным чисто с турнирной точки. В этом году «Альфа Таури» идёт на повторение антирекорда: лишь раз младшая команда «быков» завершала сезон на десятой (последней) строчке Кубка конструкторов. После Гран-при Японии на исправление ситуации у «Альфа Таури» останется лишь шесть этапов.

И тут возникает логичный вопрос: насколько оправданно возвращать за руль Дэна Риккардо с точки зрения ожидаемых результатов? Просто напомним: за две гонки, что австралиец провёл в этом сезоне, он не показал ничего сверхвыдающегося. К тому же неизвестно, как он будет себя чувствовать в соревновательном режиме после недавнего перелома руки. На данный момент создаётся впечатление, что стремительно адаптирующийся к Ф-1 Лоусон будет более полезен.

Впрочем, ладно, если бы Лиам пропускал только оставшиеся гонки этого сезона (тем более что Гран-при Мексики он в любом случае пропустит из-за финала чемпионата Супер Формулы), но нет – с большой долей вероятности место боевого пилота «Альфа Таури» он не получит и в следующем году. Согласно последним слухам, пилотами дочерней команды «быков» в сезоне-2024 станут Юки Цунода и Даниэль Риккардо.

Причём подписание австралийского пилота выглядит вполне логичным. Во-первых, в следующем году начинает действовать последний год контракта Переса с «Ред Булл», а Риккардо является одним из кандидатов на место напарника Ферстаппена. Следующий сезон для Дэна, по сути, превратится в смотрины в преддверии возможного перехода в главную команду. В случае удачного исхода «Ред Булл» закроет позицию второго пилота, а в случае провала – глобально ничего не потеряет.

Ну а во-вторых, в следующем сезоне, согласно активно гуляющим слухам, младшая команда «быков» должна обзавестись новым титульным спонсором. Скорее всего, новым партнёром конюшни из Фаэнцы станет всемирно известный производитель одежды Hugo Boss. Если верить инсайдерам, одним из требований нового спонсора стало наличие в команде медийного пилота. Этому критерию Риккардо, в отличие от Лоусона, полностью соответствует.

А вот какое кадровое решение вызывает вопросы, так это продление контракта с Юки Цунодой. Следующий сезон для японца станет уже четвёртым в Формуле-1. Юки, конечно, прогрессирует от года к году, но не настолько, чтобы всерьёз претендовать на место в «Ред Булл». Боссы «тауриновых» готовы рассматривать на роль напарника Ферстаппена кого угодно (даже Риккардо вытащили из запаса), но не Цуноду.

Похоже, Юки Цунода получит ещё сезон в Формуле-1 Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Да, можно вспомнить о тесных связях «Ред Булл» и «Хонды», по протекции которой Юки и попал в систему «быков», но о долгосрочном сотрудничестве японского моториста и команды из Милтон-Кинса речи уже не идёт: с 2026 года «Ред Булл» начинает работать с «Фордом», а «Хонда» уходит к «Астон Мартин». Кстати, именно с командой Лоуренса Стролла многие инсайдеры связывают будущее Цуноды.

И вот здесь стоит ещё раз вспомнить, для какой цели создавалась вторая команда «быков»: обкатка молодых пилотов. Причём именно тех молодых пилотов, у которых есть предпосылки к тому, чтобы в будущем пойти на повышение. У Цуноды, как мы уже говорили, шансов на переход в «Ред Булл» нет. Так зачем тогда ещё год держать в запасе действительно талантливого Лоусона, который уже временами быстрее Юки, ради гонщика, который уже точно никогда не дорастёт до главной команды? Наверное, ответить на этот вопрос сможет только Хельмут Марко. Нам лишь остаётся надеяться, что кадровая политика «Ред Булл» не сломает очередного способного пилота.